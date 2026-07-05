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اصفهان میزبان مراسم جاماندگان بدرقه رهبر شهید

مراسم جاماندگان بدرقه «آقای شهید ایران» از امشب در اصفهان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۳۲
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اصفهان میزبان مراسم جاماندگان بدرقه رهبر شهید

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، حجت‌الاسلام «علیرضا ناجی» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تجمعات شبانه «جاماندگان تشییع» از امشب آغاز می‌شود و تا پایان روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، گفت: این مراسم هر شب از ساعت ۲۲ الی ۲۴ در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: علاوه بر تجمعات شبانه، ویژه‌برنامه‌های متمرکزتری نیز برای روز‌های دوشنبه و جمعه در نظر گرفته شده است که جزئیات دقیق آن پس از نهایی شدن برنامه‌ریزی‌ها، به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: تمامی این تجمعات با محوریت میدان امام حسین (ع) خواهد بود و از تمامی شهروندان، به ویژه جاماندگان مراسم بدرقه دعوت می‌شود با حضور در این اجتماعات، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، در مسیر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند.

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