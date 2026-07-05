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اژه‌ای: داغ شهادت رهبر انقلاب سنگین است

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه داغ شهادت رهبر انقلاب بر دل ملت ایران سنگین و فراموش‌نشدنی است، گفت: با وجود آنکه شهادت، شایسته‌ترین سرانجام برای سال‌ها مجاهدت ایشان بود، هنوز هم باورم نمی‌شود که امروز بر پیکر «آقای شهید» نماز خواندم.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۳۱
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اژه‌ای: داغ شهادت رهبر انقلاب سنگین است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه امروز (یکشنبه، ۱۴ تیرماه) در حاشیه مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا باور می‌کرد روزی بر پیکر «آقای شهید» نماز بخواند، گفت: بحث باور یک چیز است، اما امروز داغ سنگینی بر دل همه ما، از جمله بنده، نشسته که فراموش‌نشدنی است.

وی افزود: البته درباره اوصیای الهی، با توجه به همه زحمات و رنج‌هایی که رهبر عزیزمان در راه هدایت مردم و پیشبرد انقلاب اسلامی متحمل شدند، واقعاً انسان جز فوض شهادت انتظار دیگری نداشت؛ اما با این حال، هنوز هم باورم نمی‌شود که امروز بر پیکر آقای شهیدمان نماز خواندیم.

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