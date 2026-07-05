رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه داغ شهادت رهبر انقلاب بر دل ملت ایران سنگین و فراموش‌نشدنی است، گفت: با وجود آنکه شهادت، شایسته‌ترین سرانجام برای سال‌ها مجاهدت ایشان بود، هنوز هم باورم نمی‌شود که امروز بر پیکر «آقای شهید» نماز خواندم.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه امروز (یکشنبه، ۱۴ تیرماه) در حاشیه مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا باور می‌کرد روزی بر پیکر «آقای شهید» نماز بخواند، گفت: بحث باور یک چیز است، اما امروز داغ سنگینی بر دل همه ما، از جمله بنده، نشسته که فراموش‌نشدنی است.

وی افزود: البته درباره اوصیای الهی، با توجه به همه زحمات و رنج‌هایی که رهبر عزیزمان در راه هدایت مردم و پیشبرد انقلاب اسلامی متحمل شدند، واقعاً انسان جز فوض شهادت انتظار دیگری نداشت؛ اما با این حال، هنوز هم باورم نمی‌شود که امروز بر پیکر آقای شهیدمان نماز خواندیم.