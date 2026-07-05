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آخرین وضعیت ترافیکی در آزادراه قم ـ تهران

رئیس پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه قم تهران خبر داد و گفت: کماکان ترافیک پر حجم از مسیر استان البرز به سمت تهران نیز ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۲۹
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آخرین وضعیت ترافیکی در آزادراه قم ـ تهران

سردار احمد کرمی اسد اظهار کرد: از روز جمعه و یک روز قبل از آغاز مراسم وداع، بیشتر مسیرهای برون شهری منتهی به شهر تهران مملو از ترافیک بود و اگرچه در بعضی از ساعت‌ها بخشی از این ترافیک تخلیه و سبک‌تر شد ولی در بیشتر مواقع با ترافیک سنگین و پرحجم رو به رو بودیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی ادامه داد: طی ۲ شب گذشته بخشی از مسیرهای آزادراهی به‌ویژه آزادراه قم به سمت تهران و پردیس جز شریان‌های اصلی بودند که بیشترین میزان تراکم ترافیک را به خود اختصاص دادند.

سردار کرمی اسد با بیان اینکه پلیس راه برای تسهیل در عبور و مرور محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال خواهد کرد،افزود: این تصمیمات تابعی از میزان ترافیک محورها خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به پیش بینی ترافیک سنگین در مسیر بازگشت عزاداران، گفت: فردا پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران برای خروجی‌های پایتخت آمادگی لازم جهت هرگونه اعمال محدودیت وجود دارد و متناسب با نوع و حجم ترافیک این محدودیت‌ها اعمال می‌شود که البته اطلاع رسانی حداکثری در این خصوص انجام خواهد شد.

محددیت تردد در جاده هراز

وی خاطرشان کرد:‌البته از روز اول مراسم به عنوان یک محدودیت ثابت، ممنوعیت تردد ناوگان باربری سنگین، تریلرها، کامیون‌ها و کابینت‌ها در جاده هراز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب اعمال شده و این محدودیت کماکان تا پایان مراسم ادامه دارد.

سردار کرمی اسد با تاکید بر اینکه کوچکترین مشکلی در حوزه ترافیک برون شهری شاهد نبودیم، افزود: در این مدت حوادث تلخی را تجربه نکردیم و این موضوع نشان از اهتمام، همراهی و همکاری هموطنان خوبی است که در این مراسم شرکت کردند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به سفرهای طولانی عزاداران از استان‌های دور، اظهار کرد: نگران خستگی و خواب‌آلودگی رانندگانی که از استان‌های دوردست حرکت می‌کنند و در ساعات پایان شب به تهران می‌رسند؛ هستیم واز آنها می‌خواهیم در طول مسیر حتما استراحت لازم داشته باشند.

وی برای تسهیل تردد و روانی ترافیک در شهر تهران نیز به مسافران توصیه کرد از پارکینگ های مناسب پیش بینی شده در ورودی‌های تهران استفاده کنند و با توقف خودروی خود در این پارکینگ‌ها از خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی که در جوار همین پارکینگ‌ها پیش بینی شده استفاده کنند.

پیش‌بینی ترافیک سنگین خروج عزاداران از تهران

وی افزود: فردا دوشنبه ۱۵ تیر پس از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، برای خروج عزاداران ترافیک سنگینی را پیش‌بینی می‌کنیم و از شهروندان تهرانی می‌خواهیم مانند این چند روز که رسم مهمان نوازی و میزبانی را به خوبی ادا کردند، با همراهی و صبوری به تخلیه سریع مسافران از تهران نیز کمک کنند و از ترددهای غیرضروری بپرهیزند.

 

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