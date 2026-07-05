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کد خبر:۱۳۸۳۱۲۰
کد خبر:۱۳۸۳۱۲۰
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نبض خبر

صدها نفر مثل علی خامنه‌ای در این راه جان و آبرو خواهند داد...

به مناسبت مراسم اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران بشنوید. حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه در ۱۳۷۹/۰۴/۱۹ فرمودند: «مسئولیت رهبری حفظ نظام و انقلاب است... رهبری یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته از ایمان و محبت و عشق و عاطفه مردم و یک آبروست. صدها نفر مثل علی خامنه‌ای در راه این حقیقت جان و آبرویشان را می‌دهند...» نسخه کامل این ویدیوی تکان دهنده را می‌بینید و می‌شنوید.
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