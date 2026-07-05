هشدار شدید ارتش به عاملان ترور رهبر انقلاب

فرمانده ارتش اعلام کرد که ملت ایران و نیروهای مسلح یقه کسانی را که رهبر انقلاب را شهید کردند، رها نخواهند کرد.

امیر سرلشکر حاتمی فرمانده ارتش ضمن تأکید بر ادامه مسیر امامین انقلاب، اعلام کرد که ملت ایران و نیروهای مسلح یقه کسانی که رهبر انقلاب را شهید کردند را رها نخواهند کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی با اشاره به راهی که امام خمینی ترسیم کرده‌اند، گفت: این راه، راه عزت، سربلندی، استقلال و افتخار است و ما در تلاش هستیم تا در این مسیر با قوت و قاطعیت ادامه دهیم.

امیر حاتمی همچنین تأکید کرد که تمامی زمینه‌ها برای ادامه این مسیر فراهم شده و ملت ایران به پیگیری این موضوع ادامه خواهد داد. وی در پایان افزود: کسانی که این جنایت را انجام دادند باید بدانند که ما هرگز از پیگیری حقوق خود کوتاه نخواهیم آمد.