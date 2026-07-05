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اسکوچیچ نه، مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس شد

در شرایطی که از چندی پیش زمزمه‌های حضور دراگان اسکوچیچ روی نیمکت پرسپولیس مطرح شده بود، در نهایت مهدی تارتار برای این جایگاه انتخاب شده بود.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۱۳
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3111 بازدید
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۱۱

اسکوچیچ نه، تارتار سرمربی پرسپولیس شد

باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی اعلام کرد که سرمربی فصل گذشته گل‌گهر سیرجان را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، از چندی پیش نام دراگان اسکوچیچ به عنوان گزینه اصلی سرمربیگری پرسپولیس مطرح شده بود اما عصر امروز سایت رسمی باشگاه پرسپولیس نوشت: «پس از بررسی گزینه‌های مدنظر و جمع‌بندی نهایی، با تصمیم مدیرعامل و هیأت مدیره، مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب و معرفی شد.

تارتار که سابقه بازی در پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، پیش از این هدایت تیم‌های ملوان، ذوب‌آهن و گل‌گهر سیرجان را بر عهده داشته است.»

همچنین پس از انتخاب رسمی تارتار، دستیاران او نیز معرفی شدند. حسین اینانلو به عنوان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس فعالیت خواهد کرد. اینانلو با ۱۸ سال سابقه مربیگری و دارا بودن مدرک مربیگری A آسیا، یکی از مربیان باتجربه فوتبال ایران به شمار می‌رود.

همچنین وحید فاضلی که سابقه سرمربیگری نساجی و حضور در کادر فنی تراکتور را در کارنامه دارد، به جمع اعضای کادر فنی پرسپولیس اضافه شد. فاضلی با ۱۵ سال سابقه مربیگری و مدرک A آسیا، از مربیان شناخته‌شده فوتبال کشور محسوب می‌شود.

علیرضا محمد، مدافع پیشین پرسپولیس، دیگر عضو جدید کادر فنی سرخپوشان است. او که سابقه سال‌ها حضور در ترکیب پرسپولیس و همچنین فعالیت در آکادمی این باشگاه را دارد، با مدرک مربیگری A آسیا در کنار مهدی تاتار فعالیت خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام کرد که روند تکمیل کادر فنی ادامه دارد و طی روزهای آینده، نفرات دیگری نیز به جمع همکاران مهدی تارتار اضافه خواهند شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
هرمز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
5
13
پاسخ
مدیران فشل و تحمیلی پرسپولیس اوسمار متخصص و باسواد رو از بدنه تیم جدا کردند که با نمایش اسکوچیچ آخرش بروند سراغ تارتار؟!!
روزگار سیاهی برای تیم و البته خودتون درست کردید با این رانت بازی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
همچی میگی متخصص انگار طرف سرمربی منچستر بوده

جمع کنید این گنده کردنهای الکی رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
0
1
پاسخ
اسکوچیچ در جام ملتهای آسیای پیش رو باید سرمربی تیم ملی شود البته با چاشنی مرخص کردن بازیکنان بی تاثیر و سليقه ای
پرسپولیس
|
United States of America
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
0
پاسخ
مربی داخلی در این شرایط جنگی و کمبود ارز بهتر از مربی خارجی است هر موقع وضعمان خوب شد بروید دی دیو دشام را بیاورید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
0
پاسخ
عجب!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
0
پاسخ
همون تاتار هم براتون زیاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
0
پاسخ
برین و کبفش رو ببرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
0
پاسخ
پیروزی کاندیدای سقوط به لیگ 1
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
0
پاسخ
رسیدین به تاتار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
0
0
پاسخ
هنوز نمی دونین با کی در افتادین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
0
0
پاسخ
بهتر، پول مفت به جیب این خارجی های بی معرفت نریزید
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