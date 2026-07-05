اسکوچیچ نه، مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس شد

باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی اعلام کرد که سرمربی فصل گذشته گل‌گهر سیرجان را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، از چندی پیش نام دراگان اسکوچیچ به عنوان گزینه اصلی سرمربیگری پرسپولیس مطرح شده بود اما عصر امروز سایت رسمی باشگاه پرسپولیس نوشت: «پس از بررسی گزینه‌های مدنظر و جمع‌بندی نهایی، با تصمیم مدیرعامل و هیأت مدیره، مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب و معرفی شد.

تارتار که سابقه بازی در پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، پیش از این هدایت تیم‌های ملوان، ذوب‌آهن و گل‌گهر سیرجان را بر عهده داشته است.»

همچنین پس از انتخاب رسمی تارتار، دستیاران او نیز معرفی شدند. حسین اینانلو به عنوان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس فعالیت خواهد کرد. اینانلو با ۱۸ سال سابقه مربیگری و دارا بودن مدرک مربیگری A آسیا، یکی از مربیان باتجربه فوتبال ایران به شمار می‌رود.

همچنین وحید فاضلی که سابقه سرمربیگری نساجی و حضور در کادر فنی تراکتور را در کارنامه دارد، به جمع اعضای کادر فنی پرسپولیس اضافه شد. فاضلی با ۱۵ سال سابقه مربیگری و مدرک A آسیا، از مربیان شناخته‌شده فوتبال کشور محسوب می‌شود.

علیرضا محمد، مدافع پیشین پرسپولیس، دیگر عضو جدید کادر فنی سرخپوشان است. او که سابقه سال‌ها حضور در ترکیب پرسپولیس و همچنین فعالیت در آکادمی این باشگاه را دارد، با مدرک مربیگری A آسیا در کنار مهدی تاتار فعالیت خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام کرد که روند تکمیل کادر فنی ادامه دارد و طی روزهای آینده، نفرات دیگری نیز به جمع همکاران مهدی تارتار اضافه خواهند شد.