دفتر ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه به زودی به دمشق خواهد رفت.

رئیس جمهور فرانسه به زودی برای بررسی راه‌های تقویت روابط دوجانبه پاریس و دمشق و مسائل دارای اهمیت مشترک به سوریه سفر می‌کند.

به گزارش تابناک؛ اداره اطلاع رسانی ریاست جمهوری سوریه خبر داد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به زودی برای بررسی راه‌های تقویت روابط دوجانبه و مسائل دارای اهمیت مشترک به دمشق سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این اداره توضیح داد که هیئتی از سرمایه‌گذاران و نمایندگان شرکات‌های فرانسوی مکرون را در این سفر همراهی می‌کنند که نشان‌دهنده رویکرد دو کشور به تقویت همکاری اقتصادی است.

یک منبع نیز گفت که احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه و مکرون با حضور هیئت‌هایی از دو کشور یک نشستی را برگزار می‌کنند.

به گفته این منبع گفت‌وگوهای دو طرف شامل تحولات اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و افق‌های همکاری در زمینه‌های مختلف در چارچوب اهتمام مشترک به تداوم رایزنی‌های سیاسی و تقویت روابط دو کشور می‌شود.