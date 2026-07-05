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محدودیت‌های جدید برای محورهای پردیس و هراز!

رئیس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به ترافیک پرحجم در محور‌های پردیس و جاجرود، از یکطرفه شدن آزادراه پردیس در صورت افزایش حجم تردد و ممنوعیت تردد کامیون‌ها در محور هراز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۰۷
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محدودیت‌های جدید برای محورهای پردیس و هراز!

سرهنگ «ایرج کهریزی» رئیس پلیس راه شرق استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک از استان تهران، با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بازگشت زائران، تمامی ورودی‌های شهر تهران باز است و هیچ گونه ممنوعیت ترددی به سمت تهران نداریم. هم‌اکنون محور آزادراه پردیس به سمت تهران و محور قدیم جاجرودو محور امام رضا (ع)با حجم ترافیک بالایی مواجه هستند.

وی ضمن تشکر از زائران و مردم برای مدیریت مناسب سفرها، خاطرنشان کرد که در ۴۸ ساعت گذشته هیچ گونه حادثه ترافیکی در این محور‌ها ثبت نشده است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران، در خصوص تمهیدات برای روز‌های آینده تصریح کرد: برای بار برگشت که فردا به سمت محور‌های شمالی خواهد بود، از حداکثر توان عملیاتی استفاده خواهیم کرد. در صورت افزایش حجم تردد، محور پردیس را به سمت تهران یک طرفه خواهیم کرد تا مشکلی برای زائرین محترم پیش نیاید.

وی با اشاره به ممنوعیت‌های ترافیکی افزود: از امروز یکشنبه تا سه‌شنبه، تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در محور هراز از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب ممنوع است و رانندگان باید از محور جایگزین تهران-فیروزکوه استفاده کنند. این ممنوعیت شامل حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی نمی‌شود.

کهریزی در پایان از تمامی رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری کنند و گفت: خادمین مردم در پلیس‌های شرق تهران با تمام ظرفیت برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم آماده‌اند.

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