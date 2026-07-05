اعلام زمان کارت ورود به امتحانات نهایی+جزییات

امتحانات نهایی از ۲۱ تیر آغاز می‌شود و کارت ورود به جلسه این آزمون هم تا پایان این هفته منتشر می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی تا پایان هفته جاری بر روی سامانه my.medu.ir منتشر می‌شود.

بنا بر این گزارش؛ امتحانات نهایی قرار بود ۲۰ تیر آغاز شود که با یک روز تأخیر از ۲۱ تیر آغاز می‌شود. دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم می‌توانند، کارت ورود به جلسه خود را به محض انتشار از طریق مدرسه محل تحصیل نیز دریافت کنند.