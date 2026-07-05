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اطلاعیه مهم درباره تعطیلی پارکینگ‌های حرم مطهر

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی از تعطیلی تمامی پارکینگ‌های حرم مطهر امام رضا (ع) از امروز تا اطلاع ثانوی خبرداد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۰۴
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اطلاعیه مهم درباره تعطیلی پارکینگ‌های حرم مطهر

حجت‌الاسلام مسلم هوشنگی اظهار کرد: تمامی پارکینگ‌های حرم مطهر رضوی شامل پارکینگ‌های شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ (خودرویی و موتوری) و همچنین پارکینگ خدام، از ساعت ۱۳ امروز، یکشنبه ۱۴ تیرماه، تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی بیان کرد: این اقدام در راستای اجرای طرح اسکان و خدمت‌رسانی به زائران و عزادارانی انجام می‌شود که برای حضور در مراسم تشییع قائد شهید به مشهد مقدس مشرف شده‌اند.
 

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