حجت‌الاسلام مسلم هوشنگی اظهار کرد: تمامی پارکینگ‌های حرم مطهر رضوی شامل پارکینگ‌های شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ (خودرویی و موتوری) و همچنین پارکینگ خدام، از ساعت ۱۳ امروز، یکشنبه ۱۴ تیرماه، تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی بیان کرد: این اقدام در راستای اجرای طرح اسکان و خدمت‌رسانی به زائران و عزادارانی انجام می‌شود که برای حضور در مراسم تشییع قائد شهید به مشهد مقدس مشرف شده‌اند.

