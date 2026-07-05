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این عکس در تاریخ ثبت شد!

این قاب شگفت‌انگیز، فقط جمعیت حاضر در یکی از خیابان‌های حاشیه مصلای تهران در روز نماز بر پیکر امام خامنه‌ای را نشان می‌دهد. همه خیابان‌های اطراف مصلی این‌گونه بودند.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۰۳
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7000 بازدید
این عکس در تاریخ ثبت شد!

به گزارش تابناک؛ این قاب شگفت‌انگیز، فقط جمعیت حاضر در یکی از خیابان‌های حاشیه مصلای تهران در روز نماز بر پیکر امام خامنه‌ای را نشان می‌دهد. همه خیابان‌های اطراف مصلی این‌گونه بودند. قطعا برای هیچ انسانی در روی کره زمین این همه انسان یک‌جا شهادت نداده‌اند: انّا لا نعلم منه الّا خیرا.

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