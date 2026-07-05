این عکس در تاریخ ثبت شد!

به گزارش تابناک؛ این قاب شگفت‌انگیز، فقط جمعیت حاضر در یکی از خیابان‌های حاشیه مصلای تهران در روز نماز بر پیکر امام خامنه‌ای را نشان می‌دهد. همه خیابان‌های اطراف مصلی این‌گونه بودند. قطعا برای هیچ انسانی در روی کره زمین این همه انسان یک‌جا شهادت نداده‌اند: انّا لا نعلم منه الّا خیرا.