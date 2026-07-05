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سرمربی تیم ملی آلمان مشخص شد

سرمربی پیشین لیورپول به عنوان سرمربی جدید مانشافت انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۰۱
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سرمربی تیم ملی آلمان مشخص شد

فدراسیون فوتبال آلمان که در پی شکست این تیم مقابل پاراگوئه در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 با ناگلزمن قطع همکاری کرد، موفق شد یورگن کلوپ را برای خروج از بازنشستگی و قبول هدایت مانشافت متقاعد کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌‌وانتقالات فوتبال اروپا اعلام کرد که حضور یورگن کلوپ روی نیمکت تیم ملی فوتبال آلمان قطعی شده است. جزئیات قرارداد بلندمدت، پروژه و خروج کلوپ از گروه «ردبول» هنوز در دست بررسی است، اما او سرمربی جدید تیم ملی آلمان خواهد بود.

در سوی دیگر کمپانی «ردبول»، اولیور گلاسنر را به عنوان جانشین یورگن کلوپ برای پست مدیر جهانی فوتبال این کمپانی در نظر دارد. این مربی اتریشی سابقه هدایت تیم‌های ولفسبورگ و اینتراخت فرانکفورت را در کارنامه مربیگری‌اش داشته و در آخرین تجربه کاری‌اش هم بین سال‌های 2024 تا 2026 سرمربی کریستال‌پالاس بوده است.

یورگن کلوپ که تابستان 2024 پس از 9 سال حضوری موفق در لیورپول از این تیم جدا شد و در حال حاضر به‌عنوان مدیر جهانی فوتبال کمپانی «ردبول» فعالیت می‌کند، اخیراً به رئال مادرید لینک شده بود، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و ژوزه مورینیو برای دومین بار هدایت کهکشانی‌ها را برعهده گرفت.

این مربی آلمانی در فصل 20 -2019 لیورپول را پس از 30 سال به قهرمانی لیگ برتر انگلیس رساند و هفت جام دیگر برای سرخپوشان مرسی‌ساید به ارمغان آورد که عبارتند از یک قهرمانی در جام حذفی انگلیس، دو قهرمانی در جام اتحادیه انگلیس، یک قهرمانی در جام خیریه انگلیس، یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، یک قهرمانی در سوپرجام اروپا و یک قهرمانی در جام جهانی باشگاه‌ها (فرمت قدیم).

آلمان، بیست‌وسومین دوره جام جهانی را پرقدرت آغاز کرد و در اولین بازی‌اش در گروه E با نتیجه 7 بر یک کوراسائو را در هم کوبید، سپس 2 بر یک ساحل عاج را از پیش‌رو برداشت و در بازی سوم با نتیجه 2 بر یک مغلوب اکوادور شد و با 6 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به ساحل عاج به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی شد. آنها اما برابر پاراگوئه در ضربات پنالتی شکست خوردند و حذف شدند.

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