امروز (۱۴ تیرماه) پروازها در سراسر کشور بدون محدودیت انجام می‌شود و فردا ( ۱۵ تیرماه) نیز آسمان تهران به طور کامل بسته خواهد شد.

بر اساس برنامه ‌اعلام شده ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، سازمان هواپیمایی کشوری در برخی از فرودگاه‌های کشور از روز ۱۲ تا ۱۸ تیرماه محدودیت‌های پروازی اعمال کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ۱۲ تیرماه فعالیت فرودگاه امام خمینی(ره) بدون تغییر ادامه داشت و فرودگاه مهرآباد به جز پروازهای سیاسی و دیپلماتیک برای سایر پروازها ممنوع بود.

در روز ۱۳ و ۱۴ تیرماه پروازها در سراسر کشور بدون محدودیت انجام می شود و برنامه پروازها به روال عادی ادامه دارد.

۱۵ تیرماه همزمان با برگزاری مراسم تشییع آسمان تهران به طور کامل بسته خواهد شد.

۱۶ تیرماه نیز فرودگاه مهرآباد فعالیت عادی خود را از سر می گیرد و فرودگاه امام خمینی(ره) نیز تعطیل خواهد بود.

۱۸ تیرماه همزمان با برگزاری مراسم تشییع در مشهد، آسمان این شهر و فرودگاه هاشمی نژاد به طور کامل بسته خواهد شد.

در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرما نیز پروازها در سراسر کشور به جز مشهد بدون محدودیت ادامه خواهد داشت.

