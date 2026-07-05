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دستنوشته های مردم در مصلی تهران

تصاویری از دستنوشته‌های مردم برای رهبر شهید در مصلی تهران
کد خبر: ۱۳۸۳۰۹۷
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1955 بازدید
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