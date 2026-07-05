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حضور مقامات ارشد در مصلی تهران

تصویری از سرلشکر یحیی رحیم صفوی، محمد مخبر، محمدباقر ذوالقدر، عباس کدخدایی، اشتری و عزیز جعفری در مصلی تهران
کد خبر: ۱۳۸۳۰۹۶
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4448 بازدید

حضور مقامات ارشد در مصلی تهران

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