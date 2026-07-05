«۲۲ گولان»؛ میراث ماندگار رهبر شهید در کردستان
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اردیبهشتماه سال ۱۳۸۸ برای مردم کردستان جدای از یک مقطع زمانی در تقویم، روزهایی بود که پس از بیش از سه دهه انتظار، مردم این استان میزبان رهبر انقلاب اسلامی شدند و یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر کردستان رقم خورد.
در آن روزها، خبر سفر رهبر انقلاب به استان کردستان شور و شوقی کمنظیر در سراسر استان ایجاد کرده بود. از روستاهای دورافتاده گرفته تا شهرهای بزرگ، همه چشمانتظار حضور شخصیتی بودند که همواره از مردم کردستان به عنوان مردمانی وفادار، رشید، فرهنگدوست و مرزدار یاد کرده بود.
سرانجام در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸، انتظار ۳۱ ساله مردم به پایان رسید و خیابانهای سنندج صحنه حضور پرشور مردمی شد که برای استقبال از رهبر خود آمده بودند. جمعیتی که از نخستین ساعات بامداد در مسیرهای منتهی به میدان آزادی سنندج حضور یافتند و تصویری ماندگار از عشق و ارادت مردم کردستان به انقلاب اسلامی و رهبری را به نمایش گذاشتند.
کردستان از نگاه رهبر شهید؛ سرزمین وفاداری و فداکاری
رهبر شهید انقلاب اسلامی در نخستین سخنرانی خود در جمع مردم سنندج، تصویری روشن و متفاوت از کردستان ارائه کردند؛ تصویری که برخلاف روایتهای مغرضانه دشمنان، بر پایه فرهنگ، وفاداری، رشادت و بصیرت مردم این دیار استوار بود.
ایشان کردستان را سرزمین فداکاریهای بزرگ، هنر، فرهنگ، صفا و وفاداری توصیف کردند و از نقش مردم این استان در خنثیسازی توطئههای دشمنان در سالهای نخست انقلاب اسلامی تجلیل به عمل آوردند.
این سخنان در واقع پاسخی قاطع به تلاشهایی بود که طی سالهای گذشته برای مخدوش کردن چهره واقعی کردستان صورت گرفته بود و بار دیگر جایگاه این استان را در تاریخ انقلاب اسلامی برجسته ساخت.
هشت روز حضور در میان مردم؛ از سنندج تا مریوان و سقز
رهبر انقلاب در طول هشت روز حضور در کردستان، برنامههای متعددی را در شهرهای مختلف استان برگزار کردند.
دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، نشست با روحانیون شیعه و سنی، دیدار با نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، عشایر و اقشار مختلف مردم از جمله مهمترین برنامههای این سفر بود.
همچنین سفر به شهرهای مریوان، سقز و بیجار و حضور در میان مردم این مناطق، پیام روشنی از توجه ویژه نظام اسلامی به همه مناطق استان و ضرورت توسعه متوازن کردستان داشت.
تجلیل از مقاومت خانوادههای شهدا
یکی از مهمترین بخشهای این سفر، دیدار رهبر شهید با خانوادههای معظم شهدا بود؛ خانوادههایی که سالهای سخت مبارزه با ضدانقلاب و دفاع از امنیت کشور را با تقدیم عزیزان خود پشت سر گذاشته بودند.
رهبر انقلاب در این دیدارها ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای شهدا، از مظلومیت شهدای کردستان سخن گفتند و تأکید کردند که بسیاری از خانوادههای شهدا در این استان علاوه بر داغ عزیزان خود، سالها تحت فشار و تهدید گروهکهای ضدانقلاب قرار داشتند.
ایشان مقاومت این خانوادهها را از جلوههای درخشان ایثار و وفاداری مردم کردستان به انقلاب اسلامی دانستند.
وحدت شیعه و سنی؛ سرمایه بزرگ کردستان
دیدار با روحانیون شیعه و سنی استان از دیگر بخشهای مهم این سفر تاریخی بود.
رهبر شهید در این نشست، وحدت اسلامی را مهمترین سرمایه مردم کردستان معرفی کردند و هشدار دادند که دشمنان همواره تلاش میکنند از طریق ایجاد اختلافات مذهبی و قومی، امنیت و پیشرفت کشور را هدف قرار دهند.
ایشان نقش علما و نخبگان دینی را در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی میان مسلمانان بسیار مهم ارزیابی کردند و وحدت موجود در کردستان را الگویی موفق برای جهان اسلام دانستند.
کردستان؛ استانی فرهنگی با ظرفیتهای بینظیر
رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و فرهیختگان استان نیز بارها بر ظرفیتهای گسترده فرهنگی کردستان تأکید کردند.
ایشان با اشاره به پیشینه غنی ادبی، هنری و علمی این منطقه، کردستان را استانی فرهنگی دانستند که از سرمایههای انسانی ارزشمندی در حوزههای مختلف برخوردار است.
تأکید بر تقویت زیرساختهای فرهنگی و علمی استان، بعدها در قالب دهها پروژه فرهنگی، آموزشی و دانشگاهی نمود پیدا کرد و به یکی از مهمترین دستاوردهای سفر تبدیل شد.
امنیت پایدار؛ حاصل مجاهدت مردم کردستان
یکی از محورهای اصلی سخنان رهبر شهید در شهرهای مریوان و سقز، موضوع امنیت بود.
ایشان بارها تأکید کردند که امنیت پایدار در کردستان نتیجه تلاش، فداکاری و هوشیاری خود مردم استان است و جوانان کردستان در کنار نیروهای مسلح، نقش تعیینکنندهای در مقابله با توطئههای دشمنان داشتهاند.
تجلیل از پیشمرگان مسلمان کرد، بسیجیان، نیروهای مردمی و خانوادههای شهدا از مهمترین بخشهای این سخنان بود؛ سخنانی که نشاندهنده نگاه ویژه رهبر انقلاب به نقش مردم در تأمین امنیت استان بود.
آغاز فصل جدید توسعه در کردستان
اما سفر رهبر شهید به کردستان تنها یک سفر سیاسی و فرهنگی نبود؛ این سفر به نقطه آغاز یکی از مهمترین برنامههای توسعهای استان تبدیل شد.
مصوبات این سفر در قالب صدها پروژه عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شد و طی سالهای بعد بخش عمدهای از آنها به بهرهبرداری رسید.
بر اساس آمارهای رسمی، در قالب مصوبات این سفر بیش از یکهزار و ۱۶۵ طرح و برنامه با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال در استان اجرا شد که بخش عمده آن طی سه سال نخست به بهرهبرداری رسید.
جهش در زیرساختهای فرهنگی
در بخش فرهنگ، هنر، رسانه و گردشگری بیش از ۲۱۵ طرح با اعتباری بالغ بر ۵۴۲ میلیارد ریال اجرایی شد.
ساخت کتابخانه آیتالله خامنهای در سنندج، احداث دانشکده علوم قرآنی، راهاندازی دارالقرآن بینالمللی، توسعه زیرساختهای رسانهای، ایجاد مجتمعهای فرهنگی و اجرای دهها برنامه آموزشی و تبلیغی از مهمترین دستاوردهای این بخش بود.
توسعه عمران شهری و روستایی
در حوزه عمران و مسکن نیز ۳۵۴ پروژه با اعتباری بیش از یکهزار و ۳۸۹ میلیارد ریال به تصویب رسید.
اجرای طرحهای هادی روستایی، ساخت هزاران واحد مسکونی برای محرومان، تأمین مسکن خانوادههای معظم شهدا، توسعه شبکههای آبرسانی و فاضلاب و اجرای پروژههای متعدد عمرانی از مهمترین نتایج این بخش بود.
ارتقای زیرساختهای سلامت
در حوزه بهداشت و درمان نیز دهها پروژه مهم به مرحله اجرا درآمد.
تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی سنندج، ساخت خانههای بهداشت روستایی، مراکز درمانی شهری و روستایی و تجهیز مراکز درمانی استان از جمله دستاوردهای مهم این سفر در بخش سلامت بود.
گازرسانی به صدها روستا
بخش انرژی نیز سهم قابل توجهی از مصوبات سفر را به خود اختصاص داد.
گازرسانی به ۴۰۰ روستای استان، توسعه خطوط انتقال گاز و اجرای صدها پروژه زیرساختی موجب شد بسیاری از مناطق محروم استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شوند.
توسعه آموزش و زیرساختهای علمی
در بخش آموزش نیز پروژههای متعددی اجرا شد که از مهمترین آنها میتوان به ساخت مجتمعهای آموزشی دانشگاه کردستان، پارک علم و فناوری، دانشکده صنایع و معادن قروه، مراکز مهارتآموزی و صدها کلاس درس جدید اشاره کرد.
رونق صنعت و اشتغال
یکی از مهمترین نتایج سفر رهبر شهید به کردستان، جذب سرمایهگذاری و توسعه صنایع بزرگ در استان بود.
پتروشیمی کردستان، کارخانه لاستیک، توسعه شهرکهای صنعتی، احداث نیروگاه ۴۷۴ مگاواتی، کارخانه صنایع لبنی، کشتارگاه صنعتی دام سنندج و دهها پروژه اقتصادی دیگر از جمله طرحهایی بودند که در چارچوب مصوبات این سفر اجرا شدند.
این پروژهها زمینه ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را در استان فراهم کردند و نقش مهمی در رونق اقتصادی کردستان داشتند.
مدیریت منابع آب و توسعه کشاورزی
در حوزه منابع آب نیز پروژههای بزرگی همچون تکمیل سد آزاد، اجرای شبکههای انتقال آب، توسعه سامانههای آبیاری و زهکشی و اجرای طرحهای مرتبط با توسعه کشاورزی و باغداری به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها نقش مهمی در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی استان ایفا کردند.
«۲۲ گولان»؛ یادگاری ماندگار برای نسلهای آینده
امروز و در روزهایی که مردم ایران در سوگ رهبر شهید به گذشته پرافتخار انقلاب اسلامی مینگرند، سفر تاریخی اردیبهشت ۱۳۸۸ به کردستان بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان میدهد.
سفری که نهتنها جلوهای از محبت متقابل میان مردم کردستان و رهبر انقلاب بود، بلکه با تصویب و اجرای صدها پروژه زیربنایی، مسیر توسعه استان را متحول کرد و زمینهساز شکلگیری زیرساختهایی شد که همچنان ثمرات آن در زندگی مردم قابل مشاهده است.
بیدلیل نیست که مردم کردستان از «۲۲ گولان» به عنوان یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر خود یاد میکنند؛ روزی که بهار طبیعت با بهار خدمت، امید و توسعه در این استان پیوند خورد و میراثی ماندگار از رهبر شهید برای نسلهای آینده برجای گذاشت.