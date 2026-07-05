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بازتاب وداع با رهبرشهید در رسانه‌های جهان

همزمان با آغاز مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، اخبار مرتبط با این رویداد در رسانه‌های سراسر جهان با بازتاب گسترده همراه بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۸۷
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بازتاب وداع با رهبرشهید در رسانه‌های جهان

برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید که از بامداد روز جمعه در مصلی با حضور مهمانان خارجی و مقامات کشور آغاز شد و از صبح شنبه با مراسم وداع مردمی ادامه یافت، به طور گسترده در رسانه‌های بین‌المللی جهان بازتاب داده شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه «گاردین» با انتشار عکس و ویدئوهایی از مراسم وداع روز جمعه نوشت که پیش‌بینی‌ می‌شود مراسم ۶ روزۀ تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای میلیون‌ها نفر را در ایران گرد هم‌ آورد. همچنین با اشاره به اظهارات «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب یکی از مهمترین حوادث قرن بیست و یکم است، نوشت که این مراسم به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که نمایشی حماسی از قدرت ملی ایران باشد.

بازتاب وداع با رهبرشهید در رسانه‌های جهان


 همچنین «خبرگزاری آناتولی» از حضور رهبران و هیات نمایندگان کشورهای خارجی در مراسم وداع با رهبر شهید ایران گزارش داد و «سی ان ان»‌ نیز با گزارشی تصویری از تهران از مراسم یادبود یک هفته‌ای مقام معظم رهبری و انتظارات برای حضور میلیونی در این مراسم گفت.

بازتاب وداع با رهبرشهید در رسانه‌های جهان


 
خبرگزاری «اسوشیتدپرس» نیز با انتشار تصاویری از تجمع مردمی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلی، از فضای شهر و نصب بیلبوردهایی با تصاویر رهبر انقلاب و شعار روز شنبه مردم حاضر در مصلی گزارش داد. 

بازتاب وداع با رهبرشهید در رسانه‌های جهان

 

علاوه بر این «نیویورک‌تایمز» با انتشار گزارشی از برنامه برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در پنج شهر ایران و عراق نوشت و رسانه‌های دیگر از جمله «ان‌بی‌سی نیوز»، «الجزیره»،‌ «رویترز» و «دویچه‌وله» به گردهمایی جمعیت عظیم در تهران برای ادای احترام به رهبر شهید ایران پرداختند.


بازتاب وداع با رهبرشهید در رسانه‌های جهان 

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