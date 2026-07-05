بازتاب وداع با رهبرشهید در رسانههای جهان
برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید که از بامداد روز جمعه در مصلی با حضور مهمانان خارجی و مقامات کشور آغاز شد و از صبح شنبه با مراسم وداع مردمی ادامه یافت، به طور گسترده در رسانههای بینالمللی جهان بازتاب داده شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه «گاردین» با انتشار عکس و ویدئوهایی از مراسم وداع روز جمعه نوشت که پیشبینی میشود مراسم ۶ روزۀ تشییع پیکر آیتالله علی خامنهای میلیونها نفر را در ایران گرد هم آورد. همچنین با اشاره به اظهارات «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیسجمهور مبنی بر اینکه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب یکی از مهمترین حوادث قرن بیست و یکم است، نوشت که این مراسم به گونهای در نظر گرفته شده است که نمایشی حماسی از قدرت ملی ایران باشد.
همچنین «خبرگزاری آناتولی» از حضور رهبران و هیات نمایندگان کشورهای خارجی در مراسم وداع با رهبر شهید ایران گزارش داد و «سی ان ان» نیز با گزارشی تصویری از تهران از مراسم یادبود یک هفتهای مقام معظم رهبری و انتظارات برای حضور میلیونی در این مراسم گفت.
خبرگزاری «اسوشیتدپرس» نیز با انتشار تصاویری از تجمع مردمی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلی، از فضای شهر و نصب بیلبوردهایی با تصاویر رهبر انقلاب و شعار روز شنبه مردم حاضر در مصلی گزارش داد.
علاوه بر این «نیویورکتایمز» با انتشار گزارشی از برنامه برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در پنج شهر ایران و عراق نوشت و رسانههای دیگر از جمله «انبیسی نیوز»، «الجزیره»، «رویترز» و «دویچهوله» به گردهمایی جمعیت عظیم در تهران برای ادای احترام به رهبر شهید ایران پرداختند.