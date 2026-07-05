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«باید برخاست» عربی منتشر شد/«ایران تعنی؛ دیار علی»

نماهنگ «باید برخاست» با صدای اشرف التمیمی به زبان عربی منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۸۴
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5273 بازدید
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«باید برخاست» عربی منتشر شد/«ایران تعنی؛ دیار علی»

به گزارش خبرنگار تابناک، نماهنگ «باید برخاست» همزمان با وداع و برگزاری نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با صدای اشرف التمیمی خواننده عراقی به زبان عربی منتشر شد.

شعر این اثر را مرتضی حیدری آل‌کثیر سروده و تنظیم آن بر عهده امیرمهدی زارعی بوده است.

اشرف التمیمی پیش از این نیز نسخه عربی سرود «سلام فرمانده» را اجرا و منتشر کرده بود.

«باید برخاست» که عنوان یکی از نوحه‌خوانی‌های محسن محمدی‌پناه مداح اهل بیت (ع) است، به عنوان شعار مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب انتخاب شده است. 

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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
13
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