«باید برخاست» عربی منتشر شد/«ایران تعنی؛ دیار علی»
نماهنگ «باید برخاست» با صدای اشرف التمیمی به زبان عربی منتشر شد.
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به گزارش خبرنگار تابناک، نماهنگ «باید برخاست» همزمان با وداع و برگزاری نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با صدای اشرف التمیمی خواننده عراقی به زبان عربی منتشر شد.
شعر این اثر را مرتضی حیدری آلکثیر سروده و تنظیم آن بر عهده امیرمهدی زارعی بوده است.
اشرف التمیمی پیش از این نیز نسخه عربی سرود «سلام فرمانده» را اجرا و منتشر کرده بود.
«باید برخاست» که عنوان یکی از نوحهخوانیهای محسن محمدیپناه مداح اهل بیت (ع) است، به عنوان شعار مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب انتخاب شده است.
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