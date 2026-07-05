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بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید-۱۴

المسیره یمن: مراسم تشییع میلیونی شد/ راشاتودی: عزاداران خواستار انتقام خون رهبر شهید شدند

مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد دومین روز شد؛ حضور گسترده و سیل جمعیت در مصلای امام خمینی(ره) برای بدرقه آقای شهید ایران همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۸۳
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المسیره یمن: مراسم تشییع میلیونی شد/ راشاتودی: عزاداران خواستار انتقام خون رهبر شهید شدند

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، تلویزیون عربی با پوشش زنده مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در مصلای تهران گزارش داد: جمعیت بسیار زیادی در این مراسم طی روز گذشته و امروز شرکت کرده اند و می توان گفت که تعداد حاضران در این مراسم طی امروز بیشتر است.

در این گزارش آمده است: حتی خیابان های اطراف مصلی نیز مملو از جمعیت عزاداران شده است. شرکت کنندگان در این مراسم با سردادن شعارها و در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان گرفتن انتقام خون رهبر شهید هستند.

تلویزیون عربی به پرچم های سرخ در دست عزداران و همچنین پرچم های جریان های محور مقاومت در این مراسم در کنار تجدید بیعت با مبانی انقلاب و رهبر جدید نیز اشاره کرد.

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید

تی آر تی عربی نیز گزارش داد که حضور عزاداران از داخل ایران و خارج این کشور در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران همچنان ادامه دارد و قرار است تا عصر امروز یکشنبه ادامه پیدا کند.

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید

العهد: میلیون‌ها عراقی خود را برای مراسم تشییع رهبر شهید آماده می‌کنند

پایگاه خبری العهد در گزارشی نوشت: با نزدیک شدن به تاریخ تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق طی روز چهارشنبه آینده اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم تشدید می شود. شور و شوق گسترده‌ ای در میان گروه های مختلف اجتماعی و اقشار جامعه عراق برای مشارکت فعال در این مراسم وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود بیش از پنج میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، عراق برای اطمینان از اتخاذ اقدامات لازم کمیته‌ای عالی رتبه متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف از جمله دفتر نخست وزیری، حشد شعبی، ادارات استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی، ادارات عتبات عالیات و وزارتخانه‌های کشور و حمل و نقل و سایر نهادهای دولتی تشکیل داده است.

در همین حال مسئولان عراقی چندین استان این کشور از جمله ذی قار، کربلای معلی، نجف اشرف، بصره و بغداد، تصمیم گرفته‌اند که چهارشنبه آینده را تعطیل رسمی اعلام کنند تا شهروندان بتوانند در مراسم تشییع شرکت کنند. این در حالی است که محافل پارلمانی و گروه‌های اجتماعی از دولت عراق خواسته‌اند که چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کند.

همچنین قبایل و طوایف مختلف عراق آمادگی خود را برای شرکت فعال در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران اعلام کرده‌اند. ده‌ها موکب و حسینیه نیز اقدامات لازم برای ارائه خدمات از جمله غذا، نوشیدنی و محل‌های استراحت به جمعیت شرکت‌کننده در مراسم تشییع را آغاز کرده‌اند.

شبکه المنار تاکید کرد که سیل میلیونی مردم ایران همچنان به سمت مصلای تهران در حرکت است تا آخرین وداع را با پیکر رهبر شهید انجام دهد.

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید

شبکه آر تی روسیه نیز گزارش داد که در کنار ایران، کربلای معلی نیز خود را برای برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید آماده می کند. شورای استانداری کربلای معلی اعلام کرده که این مراسم به صورت باشکوه در شأن رهبر شهید برگزار می شود و سراسر عراق منتظر فرا رسیدن آن است.

شبکه خبری قدس نیز گزارش داد: مردم ایران در جریان مراسم تشییع رهبر شهید در تهران شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر دادند. این مراسم همچنان ادامه دارد.

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید

 

شبکه العهد نیز به حضور میلیونی مردم ایران در مصلای تهران برای برگزاری مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید اشاره کرده و با انتشار ویدئوهایی آن را به نمایش گذاشت.

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید

شبکه الجزیره نیز در پوشش خبری خود گزارش داد که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مصلای تهران ادامه دارد و میلیون ها نفر از استان های مختلف ایران در کنار هیئت های سیاسی از ۳۰ کشور در این مراسم شرکت می کنند.

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید

شبکه المسیره یمن نیز با پوشش زنده مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مصلی و اقامه نماز بر پیکر ایشان گزارش داد که حضور مردم در این مراسم میلیونی بوده است.

شبکه راشا تودی نیز در گزارش خود با اشاره به آغاز دومین روز از مراسم تشییع پیکر قائد رهبر شهید ایران و اقامه نماز بر پیکر ایشان و سایر شهدا خاطرنشان کرد: با ادامه این مراسم میلیون‌ها نفر با در دست داشتن پرچم ایران و پلاکاردهایی حاوی شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل در داخل و بیرون از مصلای بزرگ تهران حضور یافتند.

راشا تودی در ادامه تاکید کرد که عزاداران همچنین شعار «انتقام، انتقام» سر دادند و خواستار گرفتن انتقام رهبر شهید خود شدند.

رسانه روس همچنین تصاویر و ویدئوهایی از حضور گسترده مردم در این مراسم منتشر کرد.

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