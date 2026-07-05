وقوع حادثه دریایی در الحدیده یمن

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه در فاصله ۳۰ مایل دریایی جنوب غربی شهر الحدیده در یمن خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بنا بر گزارش شبکه الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس مدعی شده است که یک کشتی باری در غرب الحدیده با ارسال سیگنال اضطراری، اطلاع داده است که توسط مهاجمان مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس بدون آن‌که جزئیاتی درباره این حادثه ارائه دهد، اعلام کرده است که مقامات در حال بررسی موضوع هستند.

این نهاد همچنین در بخشی از بیانیه خود در خصوص عبور و مرور در این محدوده به کشتی‌ها هشدار داده است.

در این بیانیه در این خصوص آمده است «به کشتی‌ها توصیه می‌شود با نهایت احتیاط در این منطقه تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.»