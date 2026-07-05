صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقوع حادثه دریایی در الحدیده یمن

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه در فاصله ۳۰ مایل دریایی جنوب غربی شهر الحدیده در یمن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۸۰
| |
1752 بازدید

وقوع حادثه دریایی در الحدیده یمن

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه در فاصله ۳۰ مایل دریایی جنوب غربی شهر الحدیده در یمن خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بنا بر گزارش شبکه الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس مدعی شده است که یک کشتی باری در غرب الحدیده با ارسال سیگنال اضطراری، اطلاع داده است که توسط مهاجمان مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس بدون آن‌که جزئیاتی درباره این حادثه ارائه دهد، اعلام کرده است که مقامات در حال بررسی موضوع هستند.

وقوع حادثه دریایی در الحدیده یمن

این نهاد همچنین در بخشی از بیانیه خود در خصوص عبور و مرور در این محدوده به کشتی‌ها هشدار داده است.

در این بیانیه در این خصوص آمده است «به کشتی‌ها توصیه می‌شود با نهایت احتیاط در این منطقه تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.» 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
حادثه دریایی یمن الحدیده
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران/ خروش میلیونی خیل عاشقان/ بروزرسانی می شود
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خمپاره‌باران مجدد «الحدیده» یمن توسط متجاوزان سعودی
حادثه دریایی در آب‌های یمن
حمله به یک کشتی در نزدیکی سواحل یمن
ورود اولین کشتی حامل سوخت به بندر الحدیده
ارتش سعودی ۲۴ بار استان مأرب یمن را بمباران کرد
وقوع حادثه دریایی در جزیره سقطری یمن
وقوع حادثه دریایی در سواحل یمن 
حادثه دریایی در آب‌های دریای سرخ
یمن: آماده وارد کردن ضربات دردناک به اسرائیل هستیم
حملات گسترده متجاوزان به الحدیده
ادعای انگلیس درباره حادثه دریایی در سواحل یمن
حمله خمپاره‌ای رژیم سعودی به فرودگاه بین‌المللی «الحدیده» یمن
شورای امنیت توقف فوری درگیری‌ها در یمن را خواستار شد
۴ حمله هوایی آمریکا و انگلیس به الحدیده یمن
تظاهرات ضد سعودی مردم یمن در شهر «الحدیده»
حادثه دریایی جدید در نزدیکی سواحل یمن
وقوع حادثه برای یک نفتکش نزدیک یمن
حملات مجدد آمریکا و انگلیس به الحدیده یمن
توقیف ۱۴ کشتی حامل مشتقات نفتی در الحدیده از سوی عربستان
سازمان ملل خواستار برقراری آتش بس در الحدیده
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
گزافه‌گویی رهبر اپوزیسیون اسرائیل علیه ایران
برای برگزاری ۱۲ ساعته مراسم تشییع آماده‌ایم
لحظه شکار موشک کروز کالیبر روسی
تشییع میلیونی جلوه‌ای از قدرت ملی ایران بود
تصاویر خودروی حامل پیکر رهبر انقلاب در تشییع
ایستاده ترین بدرقه کننده رهبر شهید انقلاب
جمله رهبری به شاعری که کتابش را تقدیم کرد؛ «همه‌اش ترکی است!»
خلاصه بازی مکزیک 2 - انگلیس 3
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران/ خروش میلیونی خیل عاشقان/ بروزرسانی می شود
صعود جاودانه‌ی انگلستان برای فراموشی خاطرات تلخ آزتکا؛ سه‌شیر‌ها ۱۰ نفره مکزیک را حذف کردند
وداع اسطوره با احترام بزرگان؛ ستایش نیمار از سوی هانری و زلاتان
آخرین رقص نیمار برای سلسائو با اشک و گل؛ شروع و پایان متفاوت اسطوره برزیل در مت‌لایف
ملت ایران همچنان پای رهبری ایستاده است / هشدار به دشمنان، امید به مقاومت
خلاصه بازی برزیل 1 - نروژ 2
ارلینگ هالند بلیت برگشت برزیل را صادر کرد/ تکرار تاریخ برای سلسائو مقابل نروژ و خداحافظی تلخ آنچلوتی با جام
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۹ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۷ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۹۶ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۷ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۶۱ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
بازداشت‌ها در عراق حالت فرقه‌ای ندارد؛ سنی، شیعه و کُرد در لیست بازداشت‌ها قرار دارند/ بازداشت ها با حمایت آیت الله سیستانی همراه بود  (۴۷ نظر)
پیشنهاد غیراخلاقی تهیه‌کننده سینما به خانم بازیگر  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005nnk
tabnak.ir/005nnk