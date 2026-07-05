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واکنش مسئول اسرائیل به مراسم باشکوه ایران

یک مسئول سابق در رژیم صهیونیستی به پیامی که مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید ایران مخابره می کند اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۷۹
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واکنش مسئول اسرائیل به مراسم باشکوه ایران

عامیت آسا مسئول سابق سرویس شاباک رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه آی ۲۴ نیوز اعتراف کرد که برگزاری مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید ایران نشان دهنده قدرت این کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی اضافه کرد: برگزاری این مراسم تشییع ثابت می کند که نظام حاکم بر ایران همچنان کنترل اوضاع را در دست دارد و می تواند این خیل عظیم از جمعیت را سازماندهی کند.

آسا بیان کرد: ترامپ واقعا نمی فهمد با چه کسی سر و کار دارد و با وجود تمام تجربیاتش در خاورمیانه طی دوره اخیر در مسیر اشتباه حرکت می کند.

لازم به ذکر است که بسیاری از رسانه های جهان به حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اعتراف کرده اند.

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