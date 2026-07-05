تأثیرگذارترین صحنه در مراسم تشییع از نگاه رسانه هندی/ رسانه سوئدی از دلبستگی مردم به رهبر شهید گفت
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه هندی ایندیا تودی در گزارشی نوشت که در میان مراسم گسترده تشییع رهبر شهید ایران، تابوت نوه ۱۴ ماهه ایشان بیش از هر تصویر دیگری توجه افکار عمومی و رسانههای جهان را به خود جلب کرده است.
در این گزارش با عنوان «چگونه تابوت کوچک کنار پیکر آیتالله خامنهای به شاخصترین تصویر مراسم تشییع تبدیل شد» نوشته شده است: در میان انبوه عزاداران، تصاویر رهبر شهید و مراسم باشکوه سوگواری در تهران، تابوت کوچک «زهرا محمدی گلپایگانی» نوه ۱۴ ماهه ایشان، به تأثیرگذارترین تصویر این مراسم تبدیل شده است.
قرار گرفتن تابوت این کودک در کنار پیکر رهبر شهید و دیگر اعضای خانواده، مراسم را از یک رویداد صرفاً سیاسی و ملی به صحنهای از اندوه انسانی تبدیل کرده است.
اگرچه آیینهای تشییع رهبر شهید ایران نشاندهنده وحدت ملی، استقامت و تداوم جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، اما تصویر این کودک، بیش از هر نماد دیگری در ذهن مخاطبان باقی مانده است.
تصویر زهرا ۱۴ ماهه که در کنار تابوتها قرار داشت، بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی و شبکههای اجتماعی داشته و توجه افکار عمومی را از مباحث سیاسی به پیامدهای انسانی جنگ معطوف کرده است.
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب روی آنتن شبکههای خبری پاکستان
تمام شبکههای تلویزیونی پاکستان با پخش زنده مراسم تاریخی اقامه نماز بر پیکر قائد شهید امت اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (ره)، گزارش دادند که میلیونها ایرانی در بدرقه رهبر خود حضور دارند و همه آنان روحیه ای قوی برای گرفتن انتقام خون شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی دارند.
گزارش رسانه های سوئدی
رسانههای سوئدی به پوشش مراسم آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران پرداخته و تصریح کردند که هزاران هزار نفر از ایرانیان عزادار دلبسته رهبر شهید خود در دومین روز از این مراسم، حضور گسترده خود را به نمایش گذاشتند.
این رسانهها شامل روزنامه «سوئدن هرالد» و خبرگزاری «تی.تی» در خصوص تحولات مربوط به دومین روز مراسم، این موضوع را که امروز قرار است تابوت حامل پیکر مطهر ایشان پس از استقرار در روز شنبه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) در سطح شهر تهران تشییع و بدرقه شود، برجسته کردند.
همچنین روزنامه سوئدن هرالد، حضور سه پسر حضرت آیتالله خامنهای و همچنین مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم نماز امروز را از دیگر جوانب مهم آن دانستند.
رسانههای سوئدی در عین حال فریاد «انتقامخواهی» ایرانیان عزادار در این مراسم به سبب حملات جنایتکارانه و بزدلانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در اسفند ماه گذشته که به شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر اعضای بیت رهبری و مقامهای نظامی منجر شد را انعکاس دادند.
به نوشته رسانه سوئدن هرالد، «حمیدرضا شعبانی»، یک دانشجوی شرکت کننده در این مراسم گفت: «ما باید برخاسته و انشاالله انتقام خون رهبر شهیدمان را بگیریم.»
همچنین «معصومه محمدی»، یکی دیگر از این شرکتکنندگان تصریح کرد: «امام خامنهای قلب ما، پدر ما و همه چیز ما بود. هنوز نمیتوانم شهادت ایشان را باور کنم. ما تا زمانی که انتقام خون ایشان را نگیریم آرام نخواهیم نشست.»
همچنین این رسانه نوشت، عزادارانی که بعضا چندین کیلومتر راه را پیاده آمدند تا در مراسم بدرقه رهبر شهید شرکت کنند، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «انتقام» سر دادند در حالی که پرچمهای سرخ به دست گرفتند. در سراسر شهر تهران نیز تصاویر رهبر شهید به نشانه عزاداری سراسری نصب شد.