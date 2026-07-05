تأثیرگذارترین صحنه در مراسم تشییع از نگاه رسانه هندی/ رسانه سوئدی از دلبستگی مردم به رهبر شهید گفت

رسانه‌های سوئدی به پوشش مراسم آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران پرداخته و تصریح کردند که هزاران هزار نفر از ایرانیان عزادار دلبسته رهبر شهید خود در دومین روز از این مراسم، حضور گسترده خود را به نمایش گذاشتند.

این رسانه‌ها شامل روزنامه «سوئدن هرالد» و خبرگزاری «تی‌.تی» در خصوص تحولات مربوط به دومین روز مراسم، این موضوع را که امروز قرار است تابوت حامل پیکر مطهر ایشان پس از استقرار در روز شنبه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) در سطح شهر تهران تشییع و بدرقه شود، برجسته کردند.

همچنین روزنامه سوئدن هرالد، حضور سه پسر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم نماز امروز را از دیگر جوانب مهم آن دانستند.

رسانه‌های سوئدی در عین حال فریاد «انتقام‌خواهی» ایرانیان عزادار در این مراسم به سبب حملات جنایتکارانه و بزدلانه دشمن آمریکایی‌ ـ صهیونیستی در اسفند ماه گذشته که به شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر اعضای بیت رهبری و مقام‌های نظامی منجر شد را انعکاس دادند.

به نوشته رسانه سوئدن هرالد، «حمیدرضا شعبانی»، یک دانشجوی شرکت کننده در این مراسم گفت: «ما باید برخاسته و انشاالله انتقام خون رهبر شهیدمان را بگیریم.»

همچنین «معصومه محمدی»، یکی دیگر از این شرکت‌کنندگان تصریح کرد: «امام خامنه‌ای قلب ما، پدر ما و همه چیز ما بود. هنوز نمی‌توانم شهادت ایشان را باور کنم. ما تا زمانی که انتقام خون ایشان را نگیریم آرام نخواهیم نشست.»

همچنین این رسانه نوشت، عزادارانی که بعضا چندین کیلومتر راه را پیاده آمدند تا در مراسم بدرقه رهبر شهید شرکت کنند، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «انتقام» سر دادند در حالی که پرچم‌های سرخ به دست گرفتند. در سراسر شهر تهران نیز تصاویر رهبر شهید به نشانه عزاداری سراسری نصب شد.