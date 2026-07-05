صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید-۱۲

تأثیرگذارترین صحنه در مراسم تشییع از نگاه رسانه هندی/ رسانه سوئدی از دلبستگی مردم به رهبر شهید گفت

کد خبر: ۱۳۸۳۰۷۸
| |
6869 بازدید

تأثیرگذارترین صحنه در مراسم تشییع از نگاه رسانه هندی/ رسانه سوئدی از دلبستگی مردم به رهبر شهید گفت

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه هندی ایندیا تودی در گزارشی نوشت که در میان مراسم گسترده تشییع رهبر شهید ایران، تابوت نوه ۱۴ ماهه ایشان بیش از هر تصویر دیگری توجه افکار عمومی و رسانه‌های جهان را به خود جلب کرده است. 

 در این گزارش با عنوان «چگونه تابوت کوچک کنار پیکر آیت‌الله خامنه‌ای به شاخص‌ترین تصویر مراسم تشییع تبدیل شد» نوشته شده است: در میان انبوه عزاداران، تصاویر رهبر شهید و مراسم باشکوه سوگواری در تهران، تابوت کوچک «زهرا محمدی گلپایگانی» نوه ۱۴ ماهه ایشان، به تأثیرگذارترین تصویر این مراسم تبدیل شده است.

قرار گرفتن تابوت این کودک در کنار پیکر رهبر شهید و دیگر اعضای خانواده، مراسم را از یک رویداد صرفاً سیاسی و ملی به صحنه‌ای از اندوه انسانی تبدیل کرده است.

اگرچه آیین‌های تشییع رهبر شهید ایران نشان‌دهنده وحدت ملی، استقامت و تداوم جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، اما تصویر این کودک، بیش از هر نماد دیگری در ذهن مخاطبان باقی مانده است.

تصویر زهرا ۱۴ ماهه که در کنار تابوت‌ها قرار داشت، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی داشته و توجه افکار عمومی را از مباحث سیاسی به پیامدهای انسانی جنگ معطوف کرده است.

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب روی آنتن شبکه‌های خبری پاکستان

تمام شبکه‌های تلویزیونی پاکستان با پخش زنده مراسم تاریخی اقامه نماز بر پیکر قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، گزارش دادند که میلیون‌ها ایرانی در بدرقه رهبر خود حضور دارند و همه آنان روحیه ای قوی برای گرفتن انتقام خون شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی دارند.

گزارش رسانه های سوئدی

 رسانه‌های سوئدی به پوشش مراسم آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران پرداخته و تصریح کردند که هزاران هزار نفر از ایرانیان عزادار دلبسته رهبر شهید خود در دومین روز از این مراسم، حضور گسترده خود را به نمایش گذاشتند.

این رسانه‌ها شامل روزنامه «سوئدن هرالد» و خبرگزاری «تی‌.تی» در خصوص تحولات مربوط به دومین روز مراسم، این موضوع را که امروز قرار است تابوت حامل پیکر مطهر ایشان پس از استقرار در روز شنبه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) در سطح شهر تهران تشییع و بدرقه شود، برجسته کردند.

همچنین روزنامه سوئدن هرالد، حضور سه پسر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم نماز امروز را از دیگر جوانب مهم آن دانستند.

رسانه‌های سوئدی در عین حال فریاد «انتقام‌خواهی» ایرانیان عزادار در این مراسم به سبب حملات جنایتکارانه و بزدلانه دشمن آمریکایی‌ ـ صهیونیستی در اسفند ماه گذشته که به شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر اعضای بیت رهبری و مقام‌های نظامی منجر شد را انعکاس دادند.

به نوشته رسانه سوئدن هرالد، «حمیدرضا شعبانی»، یک دانشجوی شرکت کننده در این مراسم گفت: «ما باید برخاسته و انشاالله انتقام خون رهبر شهیدمان را بگیریم.»

همچنین «معصومه محمدی»، یکی دیگر از این شرکت‌کنندگان تصریح کرد: «امام خامنه‌ای قلب ما، پدر ما و همه چیز ما بود. هنوز نمی‌توانم شهادت ایشان را باور کنم. ما تا زمانی که انتقام خون ایشان را نگیریم آرام نخواهیم نشست.»

همچنین این رسانه نوشت، عزادارانی که بعضا چندین کیلومتر راه را پیاده آمدند تا در مراسم بدرقه رهبر شهید شرکت کنند، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «انتقام» سر دادند در حالی که پرچم‌های سرخ به دست گرفتند. در سراسر شهر تهران نیز تصاویر رهبر شهید به نشانه عزاداری سراسری نصب شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آیت الله علی خامنه ای مراسم تشییع رهبر شهید
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران/ خروش میلیونی خیل عاشقان/ بروزرسانی می شود
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
المسیره یمن: مراسم تشییع میلیونی شد/ راشاتودی: عزاداران خواستار انتقام خون رهبر شهید شدند
مهمترین میراث رهبر شهید انقلاب حمایت از آرمان فلسطین است/ حمایت از محور مقاومت در سایه رهبری آیت الله مجتبی خامنه‌ای تداوم می‌یابد
روزنامه لبنانی مراسم تشییع را «تشییع قرن» خواند؛ انتظار می‌رود ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر شرکت کنند
الجزیره: عزاداران خواستار خونخواهی رهبر شهید شدند/ ژاپن تایمز از «انتقام، انتقام» نوشت
روایت رسانه آمریکای لاتین از رهبر شهید: به جای مال اندوزی میراثی از ساده زیستی به جای گذاشت
سی‌ان‌ان: پیام مراسم تشییع اثبات حقانیت رهبر شهید ایران به عنوان نماد مقاومت است
گزارش سی ان ان از مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران؛ گرمای تابستان به چالش کشیده شد
رسانه‌های آسیایی: «تشییع» رویدادی فراتر از یک آیین داخلی ایران است/ روایت روزنامه مالزیایی از حضور گسترده ایرانیان
خبرگزاری فرانسه: «تشییع» در حال تبدیل به بزرگترین مراسم در تاریخ ایران است
گزارش آسوشیتدپرس از وداع عظیم با رهبر شهید انقلاب؛ جمعیت میلیونی پیش بینی می‌شود
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۹ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۷ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۹۶ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۷ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۶۱ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
بازداشت‌ها در عراق حالت فرقه‌ای ندارد؛ سنی، شیعه و کُرد در لیست بازداشت‌ها قرار دارند/ بازداشت ها با حمایت آیت الله سیستانی همراه بود  (۴۷ نظر)
پیشنهاد غیراخلاقی تهیه‌کننده سینما به خانم بازیگر  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005nni
tabnak.ir/005nni