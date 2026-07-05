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بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید-۱۱

الجزیره: عزاداران خواستار خونخواهی رهبر شهید شدند/ ژاپن تایمز از «انتقام، انتقام» نوشت

رسانه های جهانی همچنان به پوشش حضور میلیونی مردم ایران در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید می پردازند.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۷۵
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الجزیره: عزاداران خواستار خونخواهی رهبر شهید شدند/ ژاپن تایمز از «انتقام، انتقام» نوشت

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، تداوم حضور سیل عظیم عزاداران در مصلای تهران برای وداع با پیکر رهبر شهید و اقامه نماز بر پیکر مطهر ایشان مورد توجه رسانه های خبری جهان قرار گرفته است.

وب‌سایت انگلیسی شبکه الجزیره که صفحه‌ای ویژه برای پوشش مراسم وداع مردم ایران با رهبر شهید ایجاد کرده و به صورت لحظه‌به‌لحظه اخبار را پوشش می‌دهد در بخشی از گزارش روز دوم نوشت: دومین روز مراسم عمومی تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده عزاداران در تهران برگزار شد. 

عزاداران با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین شعارهایی در حمایت از خونخواهی رهبر شهید، در این مراسم حضور یافتند.

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید



این مراسم از روز جمعه با برنامه‌ای ویژه برای حضور هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی آغاز شد و آیین‌های عزاداری عمومی نیز در طول تعطیلات آخر هفته ادامه یافته است.

انتظار می‌رود روز دوشنبه میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مرکز تهران شرکت کنند. برنامه تشییع و وداع با رهبر شهید یک هفته ادامه خواهد داشت و در چندین شهر ایران و عراق برگزار می‌شود.

روز سه‌شنبه مراسم بزرگداشتی در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد و روز چهارشنبه پیکر رهبر شهید به شهرهای نجف و کربلا در عراق، محل حرم‌های مطهر امام علی(ع) و امام حسین(ع)، منتقل می‌شود.

پیکر رهبر شهید پس از برگزاری آیین‌های وداع در عراق، روز پنجشنبه بار دیگر به ایران بازگردانده خواهد شد تا مراسم خاکسپاری در حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد، زادگاه ایشان، برگزار شود.

ژاپن تایمز: مردم ایران با پرچم‌های سرخ در مصلی حاضر شده‌اند

ژاپن‌تایمز گزارش داد: دومین روز مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه با اقامه نماز بر پیکر ایشان در تهران برگزار شد.

روز شنبه نیز جمعیت گسترده‌ای از ایرانیان در آغاز مراسم تشییع حضور یافتند ؛عزادارانی که با لباس‌های سیاه و در دست داشتن پرچم‌های سرخ، که نماد خونخواهی و عدالت است، با سینه‌زنی و سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا» و «انتقام، انتقام» در مراسم شرکت کردند.

«محمد میرصالحی» روحانی ۳۸ ساله حاضر در مراسم گفت: «رهبر برای همه ما همچون یک پدر بود و با رفتن او همه ما یتیم شده‌ایم.»

توجه رسانه‌های جهان به حضور میلیونی مردم ایران درمراسم تشییع رهبر شهید

ژاپن‌تایمز همچنین نوشت تابوت رهبر شهید با عمامه سیاه ایشان، در کنار تابوت چهار تن از اعضای خانواده که در همان حمله به شهادت رسیدند، از جمله نوه خردسال ایشان، در برابر جمعیت قرار داده شد.

این روزنامه ژاپنی به نقل از «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه تهران بزرگ و مسئول برگزاری مراسم نوشت که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ میلیون نفر تنها در تهران در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید حضور یابند.

ژاپن‌تایمز همچنین نوشت که همزمان با برگزاری مراسم، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در تهران به اجرا درآمده و برگزارکنندگان برای مدیریت ازدحام جمعیت و کاهش آثار موج گرمای پیش‌رو، تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند.

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