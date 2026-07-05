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بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید-10

گزارش سی ان ان از مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران؛ گرمای تابستان به چالش کشیده شد

شبکه خبری سی.ان.ان در گزارشی از دومین روز مراسم نماز بر پیکر آیت‌الله خامنه‌ای در مصلی تهران با وجود موج گرما و حضور گسترده مردم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۷۳
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گزارش سی ان ان از مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران؛ گرمای تابستان به چالش کشیده شد

 

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شبکه خبری سی.ان.ان در این گزارش آورده است، صدها هزار نفر از عزاداران در روز دوم مراسم تشییع، در مصلی بزرگ تهران حضور یافتند و گرمای سوزان تابستان را به چالش کشیدند.

این شبکه خبری آمریکایی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبری شهید ایران را به منزله «نمایش قدرت سیاسی» دانست و افزود: جمعیت فشرده با سردادن شعارهای ضدغربی، مشروعیت دولت ایران را به نمایش گذاشتند و از آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای حمایت کردند.

در ادامه این گزارش آمده است: در حالی که موج گرمای شدیدی پایتخت ایران را فرا گرفته است، هواداران و حامیان رهبر فقید ایران برای دیدار با پیکر وی که با پرچم ایران پوشانده شده، در مصلی بزرگ امام خمینی گرد هم آمده‌اند. برای مدیریت شرایط نامساعد جوی، مقامات شهرداری تهران سیستم‌های بزرگ مه‌پاش را در سراسر مجموعه نصب کرده‌اند و هزاران داوطلب و هلال احمر نوشیدنی‌های خنک توزیع می‌کنند و چادرهایی به این منظور برپا کرده‌اند.

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