آسوشیتدپرس: افزایش مشارکت مردم ایران در دومین روز مراسم تشییع/ عزاداران خواستار کشتن ترامپ شدند
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی درباره دومین روز از مراسم وداع با حضرت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی و اقامه نماز بر پیکر ایشان نوشت: آیتالله جعفر سبحانی، روحانی ۹۷ ساله شیعه، روز یکشنبه نماز جماعت را در مصلای بزرگ تهران برای رهبر فقید ایران و اعضای درگذشته خانواده ایشان اقامه کرد.
در این مراسم مسعود، میثم و مصطفی، پسران رهبر شهید انقلاب، همچنین مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران حضور داشتند. همچنین اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه نیز در مراسم حاضر بود.
رسانه آمریکایی با اشاره به افزایش مشارکت در روز دوم مراسمهای عمومی وداع با رهبر شهید انقلاب نوشت: روز یکشنبه جمعیت بسیار بیشتری نسبت به روز قبل در مراسم تشییع شرکت کردند. عزادارانی با لباس مشکی به سمت محل مراسم رفتند و پلاکاردها و پرچمهایی برای ادای احترام به رهبر فقیدشان حمل میکردند و در حالی که رئیسجمهور آمریکا در واشنگتن به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد تاسیس ایالات متحده سخنرانی میکرد، خواستار کشتن ترامپ شدند.