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عشق به رهبر، مسیر ۴ پرونده حقوقی را هموار کرد!

رئیس دادگستری شهرستان گرمسار از پایان اختلاف در چهار پرونده حقوقی با ارزش مالی حدود ۹۳ میلیارد تومان از طریق صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۷۱
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عشق به رهبر، مسیر ۴ پرونده حقوقی را هموار کرد!

فرشید صفدری، رئیس دادگستری شهرستان گرمسار، اظهار کرد: با تلاش اعضای شعب دوم و نهم شورای حل اختلاف شهرستان گرمسار و در راستای توسعه فرهنگ صلح، سازش و گذشت، چهار پرونده حقوقی با مجموع ارزش مالی حدود ۹۳ میلیارد تومان پیش از ادامه فرآیند رسیدگی قضایی، با رضایت کامل طرفین به صلح و سازش ختم شد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ وی افزود: این پرونده‌ها در چارچوب اجرای پویش «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» با میانجی‌گری و تلاش اعضای شورای حل اختلاف، به مصالحه انجامید و با صدور گزارش اصلاحی، مختومه شد.

رئیس دادگستری شهرستان گرمسار با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت شورای حل اختلاف، یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی استان سمنان در حل‌وفصل اختلافات است، گفت: توسعه سازوکار‌های صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، کاستن از اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم، از اهدافی است که در چارچوب برنامه جامع عملیاتی و سند تحول و تعالی قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود.

صفدری با قدردانی از تلاش اعضای شورای حل اختلاف شهرستان گرمسار تصریح کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌و‌گو، گذشت و مصالحه، علاوه بر استحکام روابط اجتماعی، زمینه‌ساز حل سریع‌تر اختلافات و تحقق عدالت ترمیمی است و شورا‌های حل اختلاف در این مسیر نقش مؤثری ایفا می‌کنند.ر

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