روایت رسانه آمریکای لاتین از رهبر شهید: به جای مال اندوزی میراثی از ساده زیستی به جای گذاشت
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، تارنمای رسومِن لاتینوآمریکانو (Resumen Latinoamericano) نوشته است «آیتالله علی خامنهای به مدت ۴۷ سال رهبر ایران بود؛ چهار دهه و نیم در مرکز قدرتی که بیش از همه از سوی امپراتوری آمریکا به چالش کشیده شد.
او در تمام این مدت با تحریمها، جنگها، ترور دانشمندان کشورش و آزار و فشار مداوم واشنگتن و تلآویو روبهرو بود. اما هنگامی که قلبش از تپیدن ایستاد، نه کاخی بر جای گذاشت، نه حسابهای بانکی در خارج از کشور، نه قایقهای تفریحی لوکس و نه ثروتهای پنهان در بهشتهای مالیاتی. او یک امپراتوری اقتصادی از خود به جا نگذاشت؛ بلکه زندگی سادهای را بر جای گذاشت که وقف مردمش شده بود».
به نوشته این رسانه، در حالی که رهبران غربی ثروتهای میلیوندلاری میاندوزند و همزمان ملتهای آنها فقیرتر میشوند، شهید خامنهای در خانهای ساده در تهران زندگی میکرد؛ بیتجمل، بیخودنمایی و بهدور از آزمندی. هیچ نشانی از حسابهای میلیون دلاری در سوئیس، املاک در لندن یا پاریس، یا سرمایهگذاری در شرکتهای جهانی وجود ندارد. ثروت او با دلار سنجیده نمیشود، بلکه با وفاداری مردمی سنجیده میشود که با چشمانی اشکبار با او وداع کردند.
نویسنده با تاکید بر اینکه «این تضاد، آشکار و تکاندهنده است» میافزاید: رهبرانی که امپراتوری از آنان دفاع میکند، در حالی ثروت میاندوزند که ملتهایشان از درون فرسوده و زخمی میشوند. شهید خامنهای عزت و کرامت اندوخت، در حالی که ملتش مقاومت میکرد. او ثروت بر جای نگذاشت، الگو و میراث بر جای گذاشت. امپراتوریهای اقتصادی نساخت، بلکه فرهنگی از مقاومت بنا کرد. میراث او در بانکها نیست؛ در حافظه مردمی است که میدانند ثروت حقیقی با دلار سنجیده نمیشود، بلکه با حاکمیت ملی سنجیده میشود.
در پایان این یادداشت آمده است: امپراتوری به ما آموخته است که قدرت را با ثروت بسنجیم. رهبر شهید ایران به ما آموخت که قدرت حقیقی با توانایی خدمتکردن، بیآنکه چیزی در برابر آن انتظار داشته باشی، سنجیده میشود. در حالی که رهبران غربی ملتهای خود را غارت میکنند، او همچون یکی از همان مردم زیست. میراث او یک ثروت نیست؛ یک درس است؛ و این درس را امپراتوری هرگز نخواهد توانست بخرد.
مقامات بلندپایه و سران برخی کشورهای جهان، اندیشمندان و علمای دینی روز جمعه (۱۲ تیر ماه) برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید حضرت آیت الله خامنهای در مصلی تهران حضور یافتند.
طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلای امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا (ع) برنامهریزی شده است.
همچنین قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.