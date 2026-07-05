امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا روز یکشنبه در حاشیه مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده محترم ایشان در مصلای تهران، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزمی خود استفاده می‌کنیم و یک لحظه را هم از دست نداده و غافل نمی‌شویم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم وداع با آقای شهید ایران، ادامه داد:‌ همانطور که رهبر شهیدمان فرمودند، این مردم مبعوث شدند و ان‌شاء الله می‌روند که انقلاب را به دست صاحب اصلی آن امام زمان(عج) بسپارند.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به ابعاد جهانی این حضور اشاره کرد و گفت: امیدواریم شور و حماسه مردم و خون پاک امام شهیدمان، موجب بیداری جامعه بین‌المللی شود تا تمام ملت‌های دنیا در مقابل ظلم و استکبار بایستند و جهان را از شر استکبار جهانی آزاد کنند.

وی ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید گفت: مردم حماسه‌ای ماندگار آفریدند و این حماسه به طور قطع موجب بیداری ملت‌های مسلمان خواهد شد تا ریشه استکبار در سراسر جهان خشک شود.

آیین وداع با آقای شهید ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان حمله وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نایل آمدند از نخستین ساعات روز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران آغاز شد، رویدادی بزرگ و تاریخی که با حضور گسترده و پرشور ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی علاوه بر میعادگاهی برای آخرین وداع با قائد شهید امت، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های والای امامین انقلاب، اسلام، انقلاب و شهیدان و نمادی از وفاداری ملت به عزت، استقلال و مقاومت این سرزمین الهی است.

مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت و شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهید سیده بشریٰ خامنه‌ای، شهید زهرا حداد عادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی تا عصر یکشنبه در مصلی امام خمینی (ره) ادامه خواهد داشت و پیکر مطهر رآقای شهید ایران و خانواده ایشان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در پایتخت تشییع خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده می‌شود.

مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب نیز روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا نیز برگزار خواهد شد.

