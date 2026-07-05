گرامیداشت یاد رهبر شهید ایران در مکزیک

از منظر رهبر شهید، مقاومت تنها یک راهبرد سیاسی نبود، تاکی بلکه فلسفه‌ای برای حفظ استقلال، عزت و کرامت ملت‌ها به شمار می‌رفت و همین اندیشه، امروز نیز الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان است.

همزمان با برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، آیین یادبودی صمیمانه و معنوی با حضور جمعی از مسلمانان، دوستداران ایران و اعضای نمایندگی دیپلماتیک ایران در شهر مکزیکوسیتی برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این مراسم به همت بانوی مسلمان «لیزبت مارکز» مدیر جمعیت مسلمانان مکزیک، و با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور برگزار شد. شرکت‌کنندگان مکزیکی با ابراز همدردی و همبستگی با ملت ایران، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و احساسات صمیمانه خود را نسبت به مردم ایران ابراز کردند.

«ابوالفضل پسندیده» سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و حاضران، در پیام کوتاهی تأکید کرد که آیین تشییع رهبر شهید صرفاً یک مراسم سوگواری نیست، بلکه نمادی از جایگاه تاریخی شخصیتی است که طی بیش از سه دهه، علاوه بر رهبری جمهوری اسلامی ایران، از برجسته‌ترین اندیشمندان و مراجع دینی جهان تشیع به شمار می‌رفت و نقش مهمی در تبیین گفتمان استقلال، مقاومت، هویت اسلامی و اعتماد به نفس ملی ایفا کرد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید افزود: میراث ایشان تنها به عرصه سیاست محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های علمی، فرهنگی، دینی و تمدنی نیز آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشته است. توجه ویژه به فرهنگ، کتاب، شعر و هنر، زندگی ساده و نگاه عمیق به مفهوم مقاومت و شهادت، از ویژگی‌هایی بود که شخصیت ایشان را از یک رهبر صرفاً سیاسی متمایز می‌کرد.

سفیر ایران در مکزیک همچنین خاطرنشان کرد: از منظر رهبر شهید، مقاومت تنها یک راهبرد سیاسی نبود، بلکه فلسفه‌ای برای حفظ استقلال، عزت و کرامت ملت‌ها به شمار می‌رفت و همین اندیشه، امروز نیز الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان است.

در پایان این مراسم، سفیر ایران در فضایی صمیمانه با حاضران به گفت‌وگو پرداخت و از پیام‌های محبت، همدلی و حمایت آنان از ملت ایران قدردانی کرد. شرکت‌کنندگان نیز با ادای احترام به مقام رهبر شهید، بر همبستگی خود با مردم ایران و آرمان‌های استقلال، عزت و عدالت تأکید کردند.