خدمت عاشقانه در مسیر زائران امام شهید
یاران خراسانی از دلدادگی به رهبر شهید میگویند
موکبداران گردنه امینالله بجنورد این روزها با تمام توان در حال خدمترسانی به زائران امام شهید هستند؛ خادمانی که میگویند عشق و ارادت به «رهبر شهید» انگیزه اصلی حضورشان در این مسیر است و خدمت به زائران را افتخاری بزرگ برای خود میدانند.
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به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، مدیران و خادمان مواکب مستقر در گردنه امینالله بجنورد، همزمان با عبور کاروانهای زائران، با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی از میهمانان امام شهید استقبال میکنند.
آنان معتقدند حضور در این مسیر تنها یک خدمترسانی ساده نیست، بلکه فرصتی برای ابراز ارادت قلبی به رهبر شهید و ادامه راهی است که با ایثار و اخلاص ترسیم شده است.
موکبداران با تأکید بر اینکه عشق به رهبر شهید در دل مردم خراسان ریشهای عمیق دارد، میگویند تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا زائران با آرامش و خاطرهای خوش از این مسیر عبور کنند.
به گفته آنان، خدمت به عاشقان اهلبیت (ع) و زائران امام شهید، افتخاری ماندگار است و این حضور مردمی، جلوهای از همبستگی، ولایتمداری و فرهنگ میزبانی مردم خراسان شمالی را به نمایش گذاشته است.
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