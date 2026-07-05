خنکای مهربانیِ بیوقفه در روز وداع با امام شهید
در روزی که پایتخت در سوگ بزرگمرد و رهبر شهیدش می گریست، مهربانی همچنان جاری بود و پذیرایی از عزاداران و تشییعکنندگان در خیابان مفتح همچنان ادامه داشت . گرما بود، عطش بود، اما عشق به امام شهید تمام تلخیها را شیرین میکرد.
به گزارش خبرنگار تابناک ، در لابلای جمعیت بیتاب خیابان مفتح، دستهایی بودند که با ارادت، خنکای مهربانی را به لبهای تشنه میرساندند و این قاچهای هندوانه، فقط یک پذیرایی ساده نبود؛ اینها تکههایی از قلب خادمانی بود که میخواستند بگویند که ما تا آخرین نفس، همقدم زائران تو هستیم.
خادمانی که با لباسی سیاه، اما با قلبی سپید، سعی میکردند عطش زائرانی را که برای بدرقه رهبر خود آمده بودند را برطرف کنند و این هندوانههای خنک، تنها برای رفع عطش نبود؛ بلکه نمادی از مهربانی در اوج غم بود. هر قاچ هندوانه، در واقع پیامی بود از سوی خادمان که میگفتند: ما در کنار شما هستیم، در غم شما شریکیم و در خدمت شماست که سعادت مییابیم.
تصویری ماندگار از حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در خیابان مفتح شمالی. خادمان ایستگاههای صلواتی با توزیع هندوانه خنک، در دمای بالای هوا به یاری عزاداران شتافتند و حضور میلیونی مردم و گرمای هوا، مانعی برای عشقبازی خادمان نشد؛ اینجا همه آمده بودند تا به سهم خود، باری از دوش زائران حضرت آقا بردارند که اجرشان با صاحب این روزها.