کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند
با آغاز اقامه آیتالله سبحانی بر پیکرهای مطهر شهدا، سه فرزند رهبر شهید؛ سیدمصطفی، سیدمسعود و سیدمیثم خامنهای در کنارسران قوا و دیگر مسئولان سیاسی ترکیب صف اول نمازگزاران را تشکیل دادند. مقام رهبری، سید مجتبی خامنهای در این مراسم حضور نداشت.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۵۷| |
439310 بازدید
گزارش خطا
مراسم تشییع آیتالله هاشمیشاهرودی در مصلی تهران برگزار شد/ اقامه نماز به امامت رهبرانقلاب + تصاویر/ پیکر آیتالله هاشمیشاهرودی در حرم حضرت معصومه(س) آرام گرفت+عکس
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۱۲۸
انتشار یافته: ۱۸
بسم الله الرحمن الرحیم
به امید نابودی رژیم کودک و آدام خوار اسراییل
و خوگ کثیف ترامپ و موش کثافت نتانیاهو ملعون
به امید نابودی رژیم کودک و آدام خوار اسراییل
و خوگ کثیف ترامپ و موش کثافت نتانیاهو ملعون
رهبرم حیف که دیرشناختمت خوشا بحالت آقای من امیدوارم من هم روزقیامت با شما محشور بشم😭🇮🇷
ریختن خون ترامپ حلال است برای تمام مسلمانان
پاسخ ها
اسدالله شهلی بر| |
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴