کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند

با آغاز اقامه آیت‌الله سبحانی بر پیکر‌های مطهر شهدا، سه فرزند رهبر شهید؛ سیدمصطفی، سیدمسعود و سیدمیثم خامنه‌ای در کنارسران قوا و دیگر مسئولان سیاسی ترکیب صف اول نمازگزاران را تشکیل دادند. مقام رهبری، سید مجتبی خامنه‌ای در این مراسم حضور نداشت.