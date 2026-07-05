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کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند

با آغاز اقامه آیت‌الله سبحانی بر پیکر‌های مطهر شهدا، سه فرزند رهبر شهید؛ سیدمصطفی، سیدمسعود و سیدمیثم خامنه‌ای در کنارسران قوا و دیگر مسئولان سیاسی ترکیب صف اول نمازگزاران را تشکیل دادند. مقام رهبری، سید مجتبی خامنه‌ای در این مراسم حضور نداشت.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۵۷
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439310 بازدید
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۱۸
سه فرزند رهبر شهید، در صف اول نماز حضور داشتند.
سه فرزند رهبر شهید، در صف اول نماز حضور داشتند.
آیت الله جعفر سبحانی (وسط) نماز را بر پیکر شهدا خواند
آیت الله جعفر سبحانی (وسط) نماز را بر پیکر شهدا خواند
حضور فرماندهان نظامی نیروی قدس و سپاه در صف اول نماز
حضور فرماندهان نظامی نیروی قدس و سپاه در صف اول نماز
سران قوا پزشکیان، قالیباف و محسنی اژه ای در صف اول نمازحضور داشتند.
سران قوا پزشکیان، قالیباف و محسنی اژه ای در صف اول نمازحضور داشتند.
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید به امامت آیت الله سبحانی
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید به امامت آیت الله سبحانی
عمامه رهبر شهید بر تابوت حامل پیکر در جلو نمازگزاران قرار دارد
عمامه رهبر شهید بر تابوت حامل پیکر در جلو نمازگزاران قرار دارد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۱۲۸
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
135
225
پاسخ
جانم فدای رهبرم
رویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
113
164
پاسخ
چطور من هنوز بدون شما زنده ام
شرم برمن 😭😭😭😭😭😭😭😭
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
85
211
پاسخ
بسم الله الرحمن الرحیم

به امید نابودی رژیم کودک و آدام خوار اسراییل
و خوگ کثیف ترامپ و موش کثافت نتانیاهو ملعون
مهاجر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
115
262
پاسخ
رهبرم حیف که دیرشناختمت خوشا بحالت آقای من امیدوارم من هم روزقیامت با شما محشور بشم😭🇮🇷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
108
231
پاسخ
امیدوارم شفیع ما در آخرت باشند
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
111
209
پاسخ
راهت را ادمه خواهیم داد رهبر شهیدم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
113
229
پاسخ
مقتدرترین رهبر جهان روحت شاد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
100
188
پاسخ
جانم فدایت آقا جان راهت را ادامه میدهیم
میکائل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
111
229
پاسخ
ریختن خون ترامپ حلال است برای تمام مسلمانان
پاسخ ها
اسدالله شهلی بر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
اسلام پیروز هست
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
107
218
پاسخ
سلام بر آقای شهید ایران رهبرم تورو بخدا سپردم یادت وراهت جاودانه هست حلالم کن
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