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عرض تسلیت مردم به خانواده حداد عادل

عرض تسلیت مردم به خانواده حداد عادل پس از اقامه نماز
کد خبر: ۱۳۸۳۰۵۴
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69579 بازدید
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۱۵
عرض تسلیت مردم به خانواده حداد عادل
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حداد عادل رهبرشهید مراسم تشییع تسلیت مردم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
هیچکس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
33
70
پاسخ
از صمیم قلب بهتون تسلیت عرض میکنم خدا بهتون صبر بده
منصور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
33
57
پاسخ
حسین ، حسین شعار شماست ، شهادت افتخار شماست .
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
8
پاسخ
خدا بهتون صبر بده تسلیت عرض میکنم
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
7
پاسخ
غم بزرگ و جانکاهی برای یک مسول عالی رتبه کشور.صبر جزیل و آجر جزیل برای بازماندگان.🏴🏴🏴
اکرم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
11
پاسخ
رهبر شهیدم راهت ادامه داره
عباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
4
9
پاسخ
روحشان شاد خدا بهتون صبر بده واقعا خیلی سخته ما داغونبم پس شما ک باهاشون زندگی کردید چطور ما که به آقای خود عادت کردیم و الان نبودن ایشان واقعا فاجعه بزرگی برای همه ما ایرانیان و جهانیان
فرشته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
9
پاسخ
داغ جگر گوشه خیلی سخته ..خداوند صبری عظیم بهتان بده ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
12
27
پاسخ
خدای متعال مقام بانوی مکرمه زهرا حداد عادل که درتراز یک زن مسلمان حضرت زهرایی بودرا متعالی وبا مادرمون حضرت زهرا محشور فرماید
فاطمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
14
29
پاسخ
تسلیت ب همه مردم ایران خدا ب خانواده عزیز شهدا صبر عنایت کنه
بی‌نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
3
10
پاسخ
رهبر ما حسینی وار زندگی کرده و حسینی وار شهید شد ما هرگز عاملان این جنایت ننگین و ابن زیاد ها و شمرها و یزیدیان به روز رسانی شده ی عصر حاضر را نخواهیم بخشيد
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