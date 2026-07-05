عرض تسلیت مردم به خانواده حداد عادل
عرض تسلیت مردم به خانواده حداد عادل پس از اقامه نماز
کد خبر: ۱۳۸۳۰۵۴| |
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غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
غم بزرگ و جانکاهی برای یک مسول عالی رتبه کشور.صبر جزیل و آجر جزیل برای بازماندگان.🏴🏴🏴
روحشان شاد خدا بهتون صبر بده واقعا خیلی سخته ما داغونبم پس شما ک باهاشون زندگی کردید چطور ما که به آقای خود عادت کردیم و الان نبودن ایشان واقعا فاجعه بزرگی برای همه ما ایرانیان و جهانیان
خدای متعال مقام بانوی مکرمه زهرا حداد عادل که درتراز یک زن مسلمان حضرت زهرایی بودرا متعالی وبا مادرمون حضرت زهرا محشور فرماید