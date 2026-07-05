پلاکاردی که حرفهای زیادی برای گفتن دارد!
پیامی که در راهپیماییها شنیده شد: «باید برخاست»
کد خبر: ۱۳۸۳۰۵۲| |
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گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۲
این افراد بیایند تعهد بدهند و امضا بدهند که در صورت برخاستن، اوضاع مملکت بهتر خواهد شد و در صورت بدتر شدن اوضاع، عواقب قانونی و قضایی آن از جمله زندان را هم می پذیرند، چشم با کمال میل از میز مذاکره بلند میشویم!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
ناشناس| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
ناشناس| |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
بعد هم بفرماین این همه نشستین چی شده ؟؟ با نشستن دیگه حمله نمی کنند؟؟
سلام این جمله حقی است که باید به وقت خودش اجرا بشه با عقلانیت کامل و به دور از احساسات