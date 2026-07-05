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پلاکاردی که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد!

پیامی که در راهپیمایی‌ها شنیده شد: «باید برخاست»
کد خبر: ۱۳۸۳۰۵۲
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6237 بازدید
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۱۲
پلاکاردی که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد!
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باید برخاست علی الاصول مصلی تهران رهبرشهید رهبرشهیدانقلاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
21
پاسخ
از خانواده شهدا هم یک خبری بگرید علی الاصول
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
4
54
پاسخ
البته و باید با کاسبان تحریم و اختلاس گران مبارزه کرد.
ناشناس
|
France
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
8
52
پاسخ
این افراد بیایند تعهد بدهند و امضا بدهند که در صورت برخاستن، اوضاع مملکت بهتر خواهد شد و در صورت بدتر شدن اوضاع، عواقب قانونی و قضایی آن از جمله زندان را هم می پذیرند، چشم با کمال میل از میز مذاکره بلند میشویم!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
احسنت ارادتمندم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
مثل برجام که که عاملانش نه تنها دادگاهی نشدند حتی عذرخواهی ساده هم نکردند...وقتی هم که دیدند اوضاع خیلی خراب شده یه فرانچسکوی خیالی از آستین درآوردند همه را به گردنش انداختند.!!؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
اول اونهایی که زمانی تعهد به کشور دادند و امضای کری رو تضمین دونستن محاکمه بشن...که البته همچنان تصمیم گیرنده های اصلی هستن
بعد هم بفرماین این همه نشستین چی شده ؟؟ با نشستن دیگه حمله نمی کنند؟؟
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
45
9
پاسخ
شیرمادرونان پدر حلال نویسنده این متن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
2
24
پاسخ
تفسیر به رای
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
17
6
پاسخ
سلام این جمله حقی است که باید به وقت خودش اجرا بشه با عقلانیت کامل و به دور از احساسات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
34
پاسخ
خودتونم نمی‌دونید چندچندید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
17
پاسخ
اگه از شیطان طلبکار باشیم چی ، برای وصول طلب خود مذاکره نکنیم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
17
1
پاسخ
عالی
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