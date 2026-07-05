وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند

سید جواد حسینی‌کیا در تحلیل حضور شکوهمند مردم بر تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک در مصلی تهران گفت : مردم با تجدید بیعت از آرمان‌های انقلاب، اعلام کردند که گوش به فرمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای هستند و مسیر ولایت را با ایمان و وفاداری ادامه خواهند داد.

حضور بی‌سابقه و میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تنها یک مراسم بدرقه نبود؛ بلکه بیانیه‌ای زنده و کوبنده از سوی ملت ایران بود که لرزه بر اندام دشمن انداخت دراین خصوص خبرنگار تابناک ضمن حضور در مصلی تهران با سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفتگو پرداخت که درادامه آن را می خوانید.

سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد : این اجتماع باشکوه، پیامی صریح برای ترامپ و ایالات متحده است و آن این است که ملت ایران هرگز از خون امام شهید خود نخواهد گذشت و در برابر جنایتکاران، راه انتقام و ایستادگی را تا پایان ادامه خواهد داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، پیام‌های روشنی برای داخل و خارج از کشور دارد گفت: این اجتماع باشکوه، نماد وحدت، انسجام، وفاداری به ولایت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.

سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره پیام‌های اجتماع میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: این حضور شکوهمند مردم از چند موضوع مهم حکایت دارد؛ نخست اینکه وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد مردم همچنان در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

وی افزود: پیام دوم این اجتماع آن بود که همه مردم زیر خیمه سیدالشهدا (ع) و انقلاب اسلامی قرار دارند و گوش به فرمان ولی‌فقیه، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مسیر انقلاب را ادامه خواهند داد.

حسینی‌کیا ادامه داد: مردم همچنین برای خون‌خواهی امام شهید خود به میدان آمده‌اند و اعلام کردند که از خون رهبر شهید انقلاب نخواهند گذشت. این حضور نشان داد ملت ایران اهل انتقام از جنایتکارانی است که رهبر و فرزندان این سرزمین را به شهادت رسانده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این جمعیت عظیم و کم‌نظیر که نمونه آن در دنیا کمتر دیده می‌شود، ثابت کرد همه جان‌فدای ایران اسلامی و رهبری هستند و آنچه این دل‌های عاشق را به هم پیوند داده، عشق به امام شهید انقلاب است و مردم آمده‌اند تا بگویند راه او ادامه دارد، با آرمان‌هایش تجدید بیعت می‌کنند و هرگز از زیر پرچم ولایت فقیه جدا نخواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: این اجتماع، پیام روشنی برای جهان دارد؛ اینکه ملت ایران از انقلاب اسلامی بازنگشته، با وجود همه مشکلات و سختی‌ها همچنان پای نظام ایستاده و از آرمان‌های امام و خون شهیدان خود کوتاه نخواهد آمد.

حسینی‌کیا افزود: پیام دیگر این حضور خطاب به ترامپ و آمریکا بود؛ اینکه اگر ملت ایران در جنگ، عزیزانی را از دست داده است، هرگز از خون آنان نخواهد گذشت و در برابر آمریکا و جنایت‌هایش عقب‌نشینی نخواهد کرد و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دست برنخواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: این اجتماع یک پیام مهم نیز برای مسئولان داخلی دارد؛ مردمی که در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها در میدان حضور داشته‌اند، شایسته بهترین خدمت هستند و مسئولان باید حل مشکلات معیشتی، اشتغال، بیکاری و دغدغه‌های اقتصادی مردم را در اولویت قرار دهند و در این چند روز نگاه جهانیان به ایران اسلامی خواهد بود و دنیا بیش از هر زمان دیگری عظمت، وفاداری و ایستادگی ملت ایران را خواهد دید.