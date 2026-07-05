وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند
حضور بیسابقه و میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تنها یک مراسم بدرقه نبود؛ بلکه بیانیهای زنده و کوبنده از سوی ملت ایران بود که لرزه بر اندام دشمن انداخت دراین خصوص خبرنگار تابناک ضمن حضور در مصلی تهران با سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفتگو پرداخت که درادامه آن را می خوانید.
سید جواد حسینیکیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد : این اجتماع باشکوه، پیامی صریح برای ترامپ و ایالات متحده است و آن این است که ملت ایران هرگز از خون امام شهید خود نخواهد گذشت و در برابر جنایتکاران، راه انتقام و ایستادگی را تا پایان ادامه خواهد داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، پیامهای روشنی برای داخل و خارج از کشور دارد گفت: این اجتماع باشکوه، نماد وحدت، انسجام، وفاداری به ولایت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.
سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره پیامهای اجتماع میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: این حضور شکوهمند مردم از چند موضوع مهم حکایت دارد؛ نخست اینکه وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد مردم همچنان در کنار یکدیگر ایستادهاند.
وی افزود: پیام دوم این اجتماع آن بود که همه مردم زیر خیمه سیدالشهدا (ع) و انقلاب اسلامی قرار دارند و گوش به فرمان ولیفقیه، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، مسیر انقلاب را ادامه خواهند داد.
حسینیکیا ادامه داد: مردم همچنین برای خونخواهی امام شهید خود به میدان آمدهاند و اعلام کردند که از خون رهبر شهید انقلاب نخواهند گذشت. این حضور نشان داد ملت ایران اهل انتقام از جنایتکارانی است که رهبر و فرزندان این سرزمین را به شهادت رساندهاند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این جمعیت عظیم و کمنظیر که نمونه آن در دنیا کمتر دیده میشود، ثابت کرد همه جانفدای ایران اسلامی و رهبری هستند و آنچه این دلهای عاشق را به هم پیوند داده، عشق به امام شهید انقلاب است و مردم آمدهاند تا بگویند راه او ادامه دارد، با آرمانهایش تجدید بیعت میکنند و هرگز از زیر پرچم ولایت فقیه جدا نخواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: این اجتماع، پیام روشنی برای جهان دارد؛ اینکه ملت ایران از انقلاب اسلامی بازنگشته، با وجود همه مشکلات و سختیها همچنان پای نظام ایستاده و از آرمانهای امام و خون شهیدان خود کوتاه نخواهد آمد.
حسینیکیا افزود: پیام دیگر این حضور خطاب به ترامپ و آمریکا بود؛ اینکه اگر ملت ایران در جنگ، عزیزانی را از دست داده است، هرگز از خون آنان نخواهد گذشت و در برابر آمریکا و جنایتهایش عقبنشینی نخواهد کرد و از آرمانهای انقلاب اسلامی دست برنخواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: این اجتماع یک پیام مهم نیز برای مسئولان داخلی دارد؛ مردمی که در سختترین شرایط و بحرانها در میدان حضور داشتهاند، شایسته بهترین خدمت هستند و مسئولان باید حل مشکلات معیشتی، اشتغال، بیکاری و دغدغههای اقتصادی مردم را در اولویت قرار دهند و در این چند روز نگاه جهانیان به ایران اسلامی خواهد بود و دنیا بیش از هر زمان دیگری عظمت، وفاداری و ایستادگی ملت ایران را خواهد دید.
فکر کنم شماها تو این مملکت زندگی نمیکنید فقط میاید با این حرفا نمک به زخم ملت بپاشید