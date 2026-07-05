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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک:

وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند

سید جواد حسینی‌کیا در تحلیل حضور شکوهمند مردم بر تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک در مصلی تهران گفت : مردم با تجدید بیعت از آرمان‌های انقلاب، اعلام کردند که گوش به فرمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای هستند و مسیر ولایت را با ایمان و وفاداری ادامه خواهند داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۵۰
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44567 بازدید
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۲۸

وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند

حضور بی‌سابقه و میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تنها یک مراسم بدرقه نبود؛ بلکه بیانیه‌ای زنده و کوبنده از سوی ملت ایران بود که لرزه بر اندام دشمن انداخت دراین خصوص خبرنگار تابناک ضمن حضور در مصلی تهران با  سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفتگو پرداخت که درادامه آن را می خوانید. 

 سید جواد حسینی‌کیا  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد : این اجتماع باشکوه، پیامی صریح برای ترامپ و ایالات متحده است و آن این است که ملت ایران هرگز از خون امام شهید خود نخواهد گذشت و در برابر جنایتکاران، راه انتقام و ایستادگی را تا پایان ادامه خواهد داد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، پیام‌های روشنی برای داخل و خارج از کشور دارد گفت: این اجتماع باشکوه، نماد وحدت، انسجام، وفاداری به ولایت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.

 سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره پیام‌های اجتماع میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: این حضور شکوهمند مردم از چند موضوع مهم حکایت دارد؛ نخست اینکه وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد مردم همچنان در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

وی افزود: پیام دوم این اجتماع آن بود که همه مردم زیر خیمه سیدالشهدا (ع) و انقلاب اسلامی قرار دارند و گوش به فرمان ولی‌فقیه، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مسیر انقلاب را ادامه خواهند داد.

حسینی‌کیا ادامه داد: مردم همچنین برای خون‌خواهی امام شهید خود به میدان آمده‌اند و اعلام کردند که از خون رهبر شهید انقلاب نخواهند گذشت. این حضور نشان داد ملت ایران اهل انتقام از جنایتکارانی است که رهبر و فرزندان این سرزمین را به شهادت رسانده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این جمعیت عظیم و کم‌نظیر که نمونه آن در دنیا کمتر دیده می‌شود، ثابت کرد همه جان‌فدای ایران اسلامی و رهبری هستند و آنچه این دل‌های عاشق را به هم پیوند داده، عشق به امام شهید انقلاب است و مردم آمده‌اند تا بگویند راه او ادامه دارد، با آرمان‌هایش تجدید بیعت می‌کنند و هرگز از زیر پرچم ولایت فقیه جدا نخواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: این اجتماع، پیام روشنی برای جهان دارد؛ اینکه ملت ایران از انقلاب اسلامی بازنگشته، با وجود همه مشکلات و سختی‌ها همچنان پای نظام ایستاده و از آرمان‌های امام و خون شهیدان خود کوتاه نخواهد آمد.

حسینی‌کیا افزود: پیام دیگر این حضور خطاب به ترامپ و آمریکا بود؛ اینکه اگر ملت ایران در جنگ، عزیزانی را از دست داده است، هرگز از خون آنان نخواهد گذشت و در برابر آمریکا و جنایت‌هایش عقب‌نشینی نخواهد کرد و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دست برنخواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: این اجتماع یک پیام مهم نیز برای مسئولان داخلی دارد؛ مردمی که در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها در میدان حضور داشته‌اند، شایسته بهترین خدمت هستند و مسئولان باید حل مشکلات معیشتی، اشتغال، بیکاری و دغدغه‌های اقتصادی مردم را در اولویت قرار دهند و در این چند روز نگاه جهانیان به ایران اسلامی خواهد بود و دنیا بیش از هر زمان دیگری عظمت، وفاداری و ایستادگی ملت ایران را خواهد دید.

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جواد حسینی کیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب مراسم تشییع رهبر شهید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۵
در انتظار بررسی: ۱۰۱
انتشار یافته: ۲۸
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
2
138
پاسخ
کدام مسیولان ..!؟ مسئولان خودشان مسبب همه گرانیها هستند ...!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
0
148
پاسخ
بعد جنگ ۱۲ روزه هم همین حرفا رو میزدن..جنگ که تموم شد همون آش و همون کاسه....افزایش قیمت بنزین و دلار و طلا و جراحی اقتصادی که نتیجه ش شد شورش مردم و حمله آمریکا و اسرائیل الان هم دوباره حرفای قشنگ میزنن تا صبح جنگ تموم بشه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
13
107
پاسخ
شرط مهم اینکار یعنی توجه به مردم اینکه تند روزها جمع آوری شوند و اگر ادامه دادند بازداشت و زندانی شوند
پاسخ ها
دانشجو
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
الان که دست کندروهاس دلار و طلا و ب خدا تومان رسوندن جنگم که برپاکردن مملکتمونو بردن ب قهقرااینهمه ترور بشه تومملکت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
2
132
پاسخ
مسوولین اگر به فکر حل مشکلات مردم بودند دلار طی دو سال از ۵۸ هزار تومان به ۱۷۵ هزار تومان نمی رسید که همه اجناس و کالاها را سرسام آور گران کرده است.
مدنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
110
پاسخ
اگر مردم برایشان ارزش داشت که جنگ ۱۲ روزه باید اتفاق های بزرگی می افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
124
پاسخ
مسوولان خودشون به عمد همه کالاها رواحتکار کردن ارز ترجیحی حذف کردن جلوی واردات مرغ وگوشت وبرنج وروغن گرفتن به بهانه حمایت از تولید کننده حتی تخم مرغ از بازار جمع کردن تا قیمت بالا بماند
علی صالحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
6
95
پاسخ
سلام این دولت‌ محترم مافقظ به فکر خودشه تورم توکشورشده روزی اونم چندبرابر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
7
71
پاسخ
ایشون فقط با 14 هزار رای نماینده شد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
67
21
پاسخ
تاحالاذبجز دولت های غیر اصلاح طلب همه دولت هایی که اصلاح طلب بوده اند عامل اصلی تورم وگرانی ها وفشار به مردم و امتیاز ده به غرب وآمریکابوده اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
رکورد تورم قبل از دولت فعلی که درگیر 2 جنگ شد دست دولت 13 بود که اصولگرا بود و رکورد قبلی هم دست احمدی نژاد بود که اصولگرا بود
فکر کنم شماها تو این مملکت زندگی نمیکنید فقط میاید با این حرفا نمک به زخم ملت بپاشید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
جراحی اقتصادی دولت 13 رو فراموش کردی ظاهرا. روغن 13 هزار تومانی در یک شب شد 65 هزار تومن!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
دولت محمد خاتمی که اصلاح طلب بود در حالیکه تورم بعد از انقلاب در دولت خاتمی در پایین ترین سطح خود بود و نرخ دلار افزایش نداشت. حتی توافق انرژی هسته ای ایران برای مصارف صلح آمیز هم در دوره خاتمی انجام شده بود. فقط به این خاطر بود که تعامل و روابط ایران با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در دوره ایشان از تمامی دولت های دیگر بیشتر بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
بهترین دوره اقتصاد ایران زمان خاتمی بود
مظلوم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
93
پاسخ
مسئول خودشون باعث این مشکلات هست
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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