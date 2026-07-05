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تاکید استاندارقم بر بسیج همگانی برای میزبانی باشکوه

در حالی که تنها دو روز تا برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر «امام شهید» در قم باقی مانده است، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، با تشریح آخرین وضعیت تدارکات استان، از بسیج تمامی ظرفیت‌های اجرایی برای میزبانی از زائران و برگزاری شایسته این آئین تاریخی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۴۹
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تاکید استاندارقم بر بسیج همگانی برای میزبانی باشکوه

«اکبر بهنام‌جو» استاندار قم در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان قم، با تأکید بر اینکه تمام برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مراسمی در شأن این شهید والامقام انجام شده است، اظهار کرد: مدیریت استان با تمام توان در حال فراهم‌سازی بستر لازم است تا این مراسم که دو روز دیگر (سه‌شنبه) برگزار می‌شود، با نظم و شکوه کامل به سرانجام برسد.

بهنام‌جو درباره جزئیات برنامه تشییع افزود: مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آیین تشییع پیکر «امام شهید» پس از اقامه نماز، از مسجد مقدس جمکران آغاز می‌شود و جمعیت عزادار پیکر مطهر را در بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) بدرقه خواهند کرد.

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استاندار قم در ادامه به تقویت زیرساخت‌های خدماتی برای رفاه حال زائران اشاره کرد و یادآور شد: به‌منظور مدیریت جمعیت و تسهیل خدمت‌رسانی در این مسیر، علاوه بر امکانات و ظرفیت‌های پیشین، تعداد ۵۰ واحد امدادی و خدماتی جدید تأمین شده و در نقاط مختلف مسیر از جمکران تا حرم مستقر شده‌اند. همچنین ایستگاه‌های توزیع آب و غذا نیز برای پذیرایی از سوگواران در طول بلوار پیامبر اعظم (ص) پیش‌بینی شده است.

به گفته بهنام‌جو، تمامی دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و خدماتی تا روز برگزاری مراسم در آماده‌باش کامل هستند تا زائرانی که از سراسر کشور برای این بدرقه تاریخی به قم می‌آیند، با آرامش کامل در مراسم شرکت کنند.

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