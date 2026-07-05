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پخش زنده مراسم رهبرشهید در شبکه‌های پاکستان!

همه شبکه‌های تلویزیونی پاکستان با پخش زنده مراسم تاریخی اقامه نماز بر پیکر قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، گزارش دادند که میلیون‌ها ایرانی در بدرقه رهبر خود حضور دارند و همه آنان روحیه ای قوی برای گرفتن انتقام خون شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی دارند.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۴۴
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پخش زنده مراسم رهبرشهید در شبکه‌های پاکستان!

همزمان با روزنامه های صبح امروز اسلام‌آباد و سایر شهرهای بزرگ و کوچک پاکستان که صفحات اول خود را به بدرقه میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام شهید سید علی خامنه‌ای از سوی ملت عزادار ایران اختصاص داده‌اند، شبکه‌های خبری این کشور نیز مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی را به صورت زنده منعکس کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تلویزیون های پاکستانی اعلام کردند که مسوولان بلندپایه سیاسی و نظامی ایران در کنار مهمانان خارجی از ۷۰ کشور جهان هم اکنون نماز بر پیکر آیت‌الله شهید خامنه‌ای را اقامه کردند.

دنیا نیوز اعلام کرد: میلیون‌ها نفر در قم و مشهد و همچنین دو شهر مهم عراق نجف و کربلا در انتظار رسیدن کاروان پیکرهای مطهر امام خامنه‌ای و اهل بیت ایشان هستند.

 شبکه نئو تی وی اعلام کرد: مردم ایران خونخواه شهید خامنه‌ای هستند. آنان می گویند که این جنایت را نه فراموش می کنند و نه می بخشند.

تلویزیون ملی پاکستان (پی‌ تی وی) گزارش داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی که نماز بر پیکر ایشان اقامه می شود سنبل وحدت و قدرت ملت ایران هستند که در ۲۸ فوریه امسال در تجاوزگری مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به شهادت رسیدند.

پی تی وی افزود: مقامات مختلف از ده ها کشور در آیین های وداع، تشییع و اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای حضور یافته و وزیر خارجه ایران نیز مهمانان خارجی از جمله اعراب منطقه برای همبستگی با ملت ایران قدردانی کرده است.

شبکه خبری سماء‌ نیوز گزارش داد: نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان در میان اشک ها، غم و سوگواری میلون‌ها ایرانی اقامه شد. هیات هایی از یکصد کشور جهان برای همبستگی با مردم ایران به تهران آمده و بسیاری از آنان امروز در آیین اقامه نماز نیز شرکت کردند.

پخش زنده مراسم رهبر شهید در شبکه‌های پاکستان!

این شبکه خبری افزود: مردم ایران با اینکه قلبی شکسته از فقدان شهادت رهبر خود دارند، اما حضور میلیونی آنان می گوید که ایران تسلیم ناپذیر است و آنان قاتلان رهبر خود را فراموش نخواهند کرد.

روزنامه های صبح امروز اسلام‌آباد از جمله «داون، جنگ، دنیا و اکسپرس» نیز با انتشار تصاویری از مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی تهران، نوشتند: ایرانی ها در حمایت از نظام و رهبری شعار داده و اعلام کردند که انتقام خون شهدای جنگ از جمله رهبر خود را خواهند گرفت.

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