دومین روز مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه با اقامه نماز بر پیکر ایشان در تهران برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ روز شنبه نیز جمعیت گسترده‌ای از ایرانیان در آغاز مراسم تشییع حضور یافتند ؛عزادارانی که با لباس‌های سیاه و در دست داشتن پرچم‌های سرخ، که نماد خونخواهی و عدالت است، با سینه‌زنی و سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا» و «انتقام، انتقام» در مراسم شرکت کردند.

«محمد میرصالحی» روحانی ۳۸ ساله حاضر در مراسم گفت: «رهبر برای همه ما همچون یک پدر بود و با رفتن او همه ما یتیم شده‌ایم.»

ژاپن‌تایمز همچنین نوشت تابوت رهبر شهید با عمامه سیاه ایشان، در کنار تابوت چهار تن از اعضای خانواده که در همان حمله به شهادت رسیدند، از جمله نوه خردسال ایشان، در برابر جمعیت قرار داده شد.

این روزنامه ژاپنی به نقل از «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه تهران بزرگ و مسئول برگزاری مراسم نوشت که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ میلیون نفر تنها در تهران در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید حضور یابند.

ژاپن‌تایمز همچنین نوشت که همزمان با برگزاری مراسم، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در تهران به اجرا درآمده و برگزارکنندگان برای مدیریت ازدحام جمعیت و کاهش آثار موج گرمای پیش‌رو، تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند.

