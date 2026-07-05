روستایی که با حضور امام شهید، جهانی شد

روایتِ پیشرفتِ روستای طولاب، حکایتِ تحولی شگرف است که مرهونِ همان یک روزِ حضور است. پیش از آن دیدارِ تاریخی، این روستا در هاله‌ای از محرومیت به سر می‌برد؛ نه طرحِ هادی داشت، نه بهداشت، نه راهی هموار و نه مدرسه ای فراتر از ابتدایی.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام این روزها، در دلِ بخشِ مرکزیِ شهرستانِ ایلام، فضایی آمیخته به عطرِ خاطرات و اشکِ وداع، نفس‌ها را به شمارش انداخته است. هوایِ این دیار، بویِ دی ماهِ ۱۳۶۹ را با غبارِ سوگِ امروز در هم می‌آمیزد؛ روزگاری که رهبرِ شهیدِ ما، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در نخستین سفرِ استانیِ خود پس از تصدیِ مقامِ رهبری، پایِ به این خطه گذاشت و روستای «طولاب» را به آغوشِ نگاهِ نافذِ خویش گرفت.

آن سفر، نه یک بازدیدِ معمولی، که پیوندی ابدی میانِ یک رهبر و مردمی بود که تا همیشه، نامِ او را بر تارکِ دیار خود حک کردند.

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اینک و در ایامِ سوگواریِ شهادتِ آن پیرِ جاویدان، طولاب با چشمانی اشکبار، به یادِ آن روزهایِ دیدار نشسته است. اهالی با نگاه به کوچه پس کوچه‌هایی که روزی پایِ او را به خود دیده، زمزمه می‌کنند.

از نسیمی که با حضورِ او وزیدن گرفت و از برکتی که تا امروز در هر شاخه، هر سنگفرش و هر کلاسِ درسِ این روستا جاری مانده است. آن حضورِ تاریخی، همچون نگینی است که بر تارکِ طولاب درخشیده و هیچ غبارِ روزگاری، فروغِ آن را نخواهد کاست.

راهی که آسفالت شد تا روستا را به جهان وصل کند؛ مدرسه ای که از ابتدایی به راهنمایی ارتقا یافت تا کودکانِ طولاب را به قله های علم برساند، و خانهٔ بهداشتی که از آنِ جانِ مردم شد، همگی بناهایی است که با دستورِ دلِ او استوار گشته اند.

کانال های آبی که به امرِ ایشان جاری شد، کشاورزی را متحول کرد و باغاتِ گردو، زردآلو و انگور، هر کدام داستانی از آن برکت را روایت می کنند. این ها همه، یادگارهای ماندگارِ نگاهِ پدرانهٔ رهبری است که امروز، در سوگِ او، بیش از پیش قدرشان دانسته میشود.

روایتِ پیشرفتِ روستا طولاب، حکایتِ تحولی شگرف است که مرهونِ همان یک روزِ حضور است. پیش از آن دیدارِ تاریخی، این روستا در هاله ای از محرومیت به سر می برد؛ نه طرحِ هادی داشت، نه بهداشت، نه راهی هموار و نه مدرسه ای فراتر از ابتدایی.

اما امروز، در آستانهٔ تشییعِ پیکرِ آن عزیزِ سفر کرده، بیش از هشتاد درصدِ طرحِ هادیِ روستا با سنگ فرش هایی در شأنِ گردشگری به پایان رسیده است. روستا امروز از نعمتِ خانهٔ بهداشت، مدارسِ خوب و چشم اندازهای کشاورزیِ متحول شده برخوردار است؛ گواهی زنده بر اثربخشیِ نگاهِ بلندِ یک رهبر.

وسعتِ سیصد تا چهارصد هکتاریِ طولاب، با سطحِ زیرِ کشتِ باغات در نقاطِ مختلف، ظرفیتی بی نظیر برای تبدیل شدن به نگینِ گردشگریِ استانِ سرسبز و کوهستانیِ ایلام دارد.

این روستا با شصت و چهار خانوارِ ثابت و جمعیتی دویست و شصت و چهار نفره، در فصلِ تابستان تا سه برابر میزبانِ جمعیتِ شناور است؛ مردمی که با عشق به آب و خاک، حاصلِ دسترنجِ خود را در قالبِ محصولاتی همچون گردو، زردآلو، انگور و عسلِ ناب، به سفره های این سرزمین هدیه می کنند و همه، مرهونِ برکتی هستند که از آن روزِ دیدار، در این خطه جاری شده است.

و اینک، در روزهایِ سوگواری و تشییعِ پیکرِ مطهرِ رهبرِ شهیدِ انقلاب، طولاب با قلبی لبریز از عشق، بار دیگر نامِ او را بر زبان جاری می کند؛ نه در سوگِ یک مقام، که در فراقِ پدری مهربان.

روزگاری که اگر از «صد»، دو درصدش آباد بود، امروز قریب به تمامیِ آن، مرهونِ نگاهِ نافذِ مردی است که رفت، اما یادگارش در کوچه پس کوچه های طولاب، چون چشم اندازِ کوهستان، سرسبز و ماندگار شد.

طولاب امروز، در سوگِ آن سروِ بلند ایستاده است و با هر سنگفرشِ خود، وفاداریِ یک ملت را به رهبرِ شهیدش، تا همیشه تاریخ، زنده نگاه خواهد داشت.