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لک‌علی‌آبادی در گفتگو با تابناک:

حلقه اتحاد مردم مستحکم‌تر شد/ محاسبات دشمن برهم خورد

نماینده مردم دورود در مجلس با بیان اینکه حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، نماد وحدت، انسجام و وفاداری ملت ایران به ولایت است، گفت: این اجتماع عظیم، پیام روشنی به دشمنان داد که ملت ایران همچنان پشت سر رهبری ایستاده و همه محاسبات آنان درباره فاصله مردم با نظام را ناکام گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۳۵
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تشییع رهبر شهید، حلقه اتحاد ملی را مستحکم‌تر کرد / مردم بار دیگر محاسبات دشمن را برهم زدند

روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در مصلای تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره پیام حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: جمعیت فوق‌العاده زیادی در مراسم حضور داشتند و حتی خانواده‌ها با نوزادان خود آمده بودند. به نظر من امروز یک حلقه بزرگ اتحاد و انسجام ملی در حال شکل‌گیری است؛ حلقه‌ای که هر روز گسترده‌تر خواهد شد.

وی افزود: این حضور عظیم، پیام روشنی برای دشمنان جمهوری اسلامی داشت؛ دشمنانی که تصور می‌کردند نظام اسلامی و رهبری انقلاب از مقبولیت کمتری برخوردار شده‌اند، اما مردم با این حضور باشکوه، بار دیگر همه محاسبات آنان را ناامید کردند.

لک‌علی‌آبادی با اشاره به ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب گفت: امروز ملت ایران در عزای امامی نشسته است که با قدرت، شجاعت و عزت در برابر دشمنان ایستاد؛ همان‌گونه که در برابر کفار سختگیر بود، با مردم ایران و کشورش نهایت مهربانی را داشت. امروز همه مردم عزادار هستند و این حضور نشان داد که ملت ایران قدردان چنین رهبری است.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) جمله تاریخی دارند که «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد.» به نظر من مردم امروز این جمله را در میدان عمل تفسیر کردند و با حضور خود، کشور را بیمه کردند و نشان دادند نقشه‌های شومی که دشمنان برای ایران طراحی کرده‌اند، راه به جایی نخواهد برد.

عضو مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخی همیشه در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند؛ در دفاع مقدس، در جنگ ۱۲ روزه و امروز نیز در این حماسه بزرگ نشان دادند هرگاه پای دشمن و بیگانه در میان باشد، همه با هم متحد، همدل و هم‌صدا خواهند بود.

وی با بیان اینکه ملت ایران در حال خلق یک حماسه تاریخی است، گفت: به نظر من این برگ از تاریخ تا سال‌های طولانی بی‌نظیر خواهد ماند. مردم امروز نشان دادند قدر امام شهید خود را می‌دانند؛ همان‌گونه که امام مردم را دوست داشت، مردم نیز او را از صمیم قلب دوست دارند. رهبر شهید انقلاب در قلب مردم زنده است و همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید، شهیدان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند.

لک‌علی‌آبادی با اشاره به مدیریت مراسم افزود: جای قدردانی از همه دستگاه‌ها، نهادها و نیروهای خدمات‌رسان وجود دارد. با وجود گرمای شدید هوا، مردم با عشق در مراسم حضور پیدا کردند و هیچ‌کس از شرایط گلایه‌ای نداشت. همه دستگاه‌ها، از نیروهای انتظامی گرفته تا سایر مجموعه‌ها، با روحیه بسیجی و از سر عشق در میدان حاضر شدند.

تشییع رهبر شهید، حلقه اتحاد ملی را مستحکم‌تر کرد / مردم بار دیگر محاسبات دشمن را برهم زدند

وی گفت: یکی از نیروهای انتظامی به من می‌گفت که امروز تنها برای انجام وظیفه نیامده، بلکه با عشق در این مراسم حضور یافته است. این تفاوت میان انجام وظیفه و حضور عاشقانه، ارزش این اجتماع را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم دورود و ازنا خاطرنشان کرد: مردم در روزهای نخست پس از شهادت رهبر انقلاب، فرصت عزاداری نداشتند و بیشتر با روحیه‌ای حماسی در میدان حضور یافتند، اما هرچه به مراسم تشییع نزدیک‌تر می‌شویم، دلتنگی‌ها بیشتر می‌شود و مردم بیش از گذشته فقدان رهبر شهید خود را احساس می‌کنند.

وی افزود: اگرچه امروز رهبر شهید انقلاب در میان ما نیست، اما جانشینی شایسته و صالح، مسیر ایشان را با قدرت، اراده و صلابت ادامه خواهد داد و مردم نیز همچون گذشته پشتیبان ولی‌فقیه خواهند بود.

لک‌علی‌آبادی در پایان تأکید کرد: اطاعت از ولی‌فقیه، صرفاً یک تکلیف سیاسی نیست، بلکه پیوندی قلبی، عاشقانه و اعتقادی میان مردم و رهبری است. مردم ایران شاید در طول سال‌ها نسبت به برخی مسائل اقتصادی یا اجرایی گلایه‌هایی داشته باشند، اما در اصلِ نظام، رهبری و عزت کشور تردیدی ندارند. امروز همه ما به رهبر شهید خود افتخار می‌کنیم که شجاعانه در برابر دشمن ایستاد و صفحه‌ای ماندگار و پرافتخار در تاریخ ایران رقم زد؛ همان‌گونه که به رهبر معظم انقلاب نیز وفادار خواهیم ماند و خود را سرباز ولایت می‌دانیم.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
5
2
پاسخ
افسوس که شهرستانم دستم کوتاست نمیتونم در مراسم شرکت کنم
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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