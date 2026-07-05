تشییع؛ تجدید عهد با مقاومت / ملت میداندار میماند
حجت الاسلام علیرضا سلیمی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ضمن حضور در مصلای تهران و در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره پیامهای اجتماع میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: حضور معجزهگون مردم، حضوری حماسی بود؛ مردمی با ارادههای پولادین به میدان آمدند و هر کدام پیام روشنی برای داخل و خارج از کشور داشتند.
وی نخستین پیام این حضور را خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ملت ایران، ملتی با اراده های فولادین هستند که در برابر دشمن ایستاده اند؛ ملتی که مسیر عزت و سعادت خود را در پرتو رهبری شهید و امام خود یافته و به هیچ وجه از این مسیر عقبنشینی نخواهد کرد.
سلیمی ادامه داد: دومین پیام این اجتماع خطاب به بدخواهان ایران بود؛ اینکه ملت ایران جنایت دشمن را فراموش نخواهد کرد. دشمن، رهبر، کودکان و مردم ما را به شهادت رسانده است و ملت ایران تا زمانی که انتقام این جنایت را نگیرد، از خون شهدا نخواهد گذشت.
عضو هیئترئیسه مجلس، سومین پیام این حضور را متوجه جبهه مقاومت دانست و افزود: ملت ایران یکپارچه از جبهه مقاومت حمایت میکند و در برابر ظلم و استکبار ایستاده است. این حضور نشان داد ایران هرگز از حمایت مقاومت دست نخواهد کشید.
وی با اشاره به پیام دیگر این اجتماع گفت: دنیا باید بداند رابطه ملت ایران با رهبری، رابطهای قلبی، عاشقانه و مبتنی بر پیوند امت و امام است؛ پیوندی که هیچ شباهتی به ارتباطهای صرفاً مادی و سیاسی رایج در نظامهای غربی ندارد و از جنس اعتقاد و ایمان است.
سلیمی تأکید کرد: این حضور همچنین نشان داد ملت ایران متحد و منسجم است و دشمنان اگر تصور میکنند میتوانند در این وحدت رخنه ایجاد کنند، دچار خطای محاسباتی شدهاند. ملت ایران پشت رهبر شهید خود ایستاده و امروز نیز با همان انسجام در کنار رهبر معظم انقلاب قرار دارد.
وی ادامه داد: پیام دیگر این اجتماع، بیعت دوباره مردم با رهبری بود. مردم اعلام کردند که با همه توان در حمایت از رهبر معظم انقلاب در میدان خواهند ماند و این میدان را ترک نخواهند کرد.
عضو هیئترئیسه مجلس در پایان گفت: رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب از مردم خواستهاند در میدان بمانند و ملت ایران نیز با عزمی راسخ و استوار اعلام کرده است که در همه میدانها حضور خواهد داشت. این ملت باقی خواهد ماند و این دشمنان هستند که رفتنیاند.