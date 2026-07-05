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ادعای جنجالی استاد سوئدی درباره ترور رهبر انقلاب

استاد سوئدی: ترور رهبر عالی ایران، حکومت این کشور را قدرتمندتر کرده است
کد خبر: ۱۳۸۳۰۳۱
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8345 بازدید
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۱
ادعای جنجالی استاد سوئدی درباره ترور رهبر انقلاب

به گزارش تابناک؛ آشوک سواین، استاد دانشگاه اوپسالایِ سوئد: انتظار می‌رود نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور و ۲۰ میلیون ایرانی در مراسم تشییع پیکر رهبر عالی ایران شرکت کنند. 

ترور غیرقانونی رهبر ایران توسط نتانیاهو و ترامپ، ایران را به یک قدرت بزرگ و حکومت ایران را قدرتمندتر و مشروع‌تر از همیشه کرده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
4
15
پاسخ
مرگ برآمریکامرگ براسرائیل خدالعنتشون کنه خون این بیگناهان طومار زندگی شمارادرهم خواهدپیچید ✊️👊🤛🤜🇺🇲🇮🇱
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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