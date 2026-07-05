ادعای جنجالی استاد سوئدی درباره ترور رهبر انقلاب
استاد سوئدی: ترور رهبر عالی ایران، حکومت این کشور را قدرتمندتر کرده است
کد خبر: ۱۳۸۳۰۳۱| |
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به گزارش تابناک؛ آشوک سواین، استاد دانشگاه اوپسالایِ سوئد: انتظار میرود نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور و ۲۰ میلیون ایرانی در مراسم تشییع پیکر رهبر عالی ایران شرکت کنند.
ترور غیرقانونی رهبر ایران توسط نتانیاهو و ترامپ، ایران را به یک قدرت بزرگ و حکومت ایران را قدرتمندتر و مشروعتر از همیشه کرده است.
گزارش خطا
اشد مجازات برای عامل جسارت به ساحت قرآن مجید مورد اتفاق همه علمای اسلام است/دولت سوئد بداند در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته است/دولت سوئد باید عامل جنایت را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد
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