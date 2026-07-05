ادعای جنجالی استاد سوئدی درباره ترور رهبر انقلاب

به گزارش تابناک؛ آشوک سواین، استاد دانشگاه اوپسالایِ سوئد: انتظار می‌رود نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور و ۲۰ میلیون ایرانی در مراسم تشییع پیکر رهبر عالی ایران شرکت کنند.

ترور غیرقانونی رهبر ایران توسط نتانیاهو و ترامپ، ایران را به یک قدرت بزرگ و حکومت ایران را قدرتمندتر و مشروع‌تر از همیشه کرده است.