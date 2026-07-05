آخرین نماز در مصلی تهران

آخرین نماز بر پیکر رهبر شهید، صبحی سنگین و تاریخی را در مصلای تهران رقم زد؛ جایی که جمعی از مردم و دلدادگان، در سکوتی آمیخته با اشک، برای وداعی باشکوه گرد آمدند.

به گزارش تابناک؛ آخرین نماز بر پیکر رهبر شهید، صبحی سنگین و تاریخی را در مصلای تهران رقم زد؛ جایی که جمعی از مردم و دلدادگان، در سکوتی آمیخته با اشک، برای وداعی باشکوه گرد آمدند.

مصلی از ساعت‌ها پیش رنگ دیگری به خود گرفته است، جایی که نه فقط شبستان‌ها، بلکه خیابان‌ها، میدان‌ها و مسیرهای منتهی به آن نیز مملو از جمعیتی شده که خود را به محل برگزاری مراسم نماز بر پیکر رهبر شهید می‌رسانند و هر دقیقه بر خیل حاضران اضافه می‌شود.