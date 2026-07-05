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بغض پدر شهیده هنگام اقامه نماز بر دخترش
حال و هوای پدر شهیده زهرا محمدی گلپایگانی نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب اسلامی در لحظات اقامه نماز بر پیکر دخترش
کد خبر:
۱۳۸۳۰۲۳
تاریخ انتشار:
۱۴ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۸
05 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۳۰۲۳
|
۱۴ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۸
05 July 2026
|
1532
بازدید
1532
بازدید
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برچسب ها
نوه امام
رهبرشهید
مراسم تشییع
زهرا محمدی گلپایگانی
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