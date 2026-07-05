صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بغض پدر شهیده هنگام اقامه نماز بر دخترش

حال و هوای پدر شهیده زهرا محمدی گلپایگانی نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب اسلامی در لحظات اقامه نماز بر پیکر دخترش
کد خبر: ۱۳۸۳۰۲۳
| |
1532 بازدید
بغض پدر شهیده هنگام اقامه نماز بر دخترش
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
نوه امام رهبرشهید مراسم تشییع زهرا محمدی گلپایگانی
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: بزرگداشت سالگرد سفر رهبر شهید انقلاب به استان فارس
عکس: واکنش احساسی یک کودک به تصویر نوه رهبر شهید انقلاب
عکس: مراحل آماده‌سازی مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب
عکس: تصاویر بازسازی شده از رهبر شهید انقلاب
سرلشکرحاتمی:ایران قدرتی مستقل و تاریخ‌ساز در جهان
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
گیاهی که ریشه ای شبیه انسان دارد
روایت سیدحسن خمینی از دیدار صمیمانه با «ماندلا»
عکس: عهد ابدی داماد با قائد شهید؛ دست‌نوشته‌ای که پس از شهادت منتشر شد
حضور پاکستانی‌ها در وداع با رهبرشهید
اظهارات صریح سیدعلی خمینی درباره فسادها
زمان اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید اعلام شد
عکس: انتشار تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب
عکس: مراسم رونمایی از اسناد منتشر نشده رهبر شهید
عکس: اجتماع معلمان واساتید دانشگاه در تهران
عکس: حضور نوه امام خمینی(ره) در یک مراسم
پیشنهاد یامین پور درباره سید علی خمینی
تصاویری از نوه خردسال رهبر شهید انقلاب
چه مقامی از چین در تشییع رهبر شهید شرکت می‌کند؟
قابی از کوچک‌ترین شهید بیت رهبری در مراسم وداع
پیام رئیس قوه قضاییه به آحاد مردم شریف ایران
از روسیه چه کسی در تشییع رهبر شهید شرکت می‌کند؟
روایت سیدحسن خمینی از رد صلاحیت مرحوم هاشمی
پاسخ سیدعلی خمینی به اظهارات ترامپ
قابی از پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان
نوه ارشد امام خمینی(ره) کیست؟
گزارش روزنامه لبنانی از «تشییع قرن»
عکس متفاوت از پسر و نوه کمتر شناخته شده امام راحل
تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم وداع و تشییع
هوانیروز به حالت آماده‌باش درآمد
هشدار قرارگاه خاتم به آمریکا و اسرائیل در آستانه تشییع رهبر شهید
جزئیات تشییع پیکر رهبر شهید در نجف و کربلا
واکنش زینب سلیمانی به آخرین وداع با رهبر شهید
سی‌ان‌ان:تشییع آیت‌الله‌خامنه‌ای رژه پیروزی ایران است
پایان مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا
کدام مقامات جهان برای وداع با رهبرشهید به تهران آمدند؟
پیش‌بینی هوای تهران در ایام تشییع رهبرشهید
تغییر در مسیر تشییع رهبر شهید در قم
تعطیلی پایتخت همسایه به احترام رهبرشهیدایران
نعیمه اشراقی: به‌زودی به فیس‌بوک برمی‌گردم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶؛ تقابل‌های جذاب هم سطح نیمه‌نهایی و فینال + نتایج کامل یک شانزدهم نهایی
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005nmp
tabnak.ir/005nmp