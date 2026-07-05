خبر شهادت اعضای گروه هکری حنظله درست است؟ !

به نظر می‌رسد انتشار این گونه اخبار جعلی بی‌شک ارتباط مستقیم با واحد جنگ روانی موساد داشته و با هدف دستاوردسازی جعلی یا مکان‌یابی دقیق اعضای اصلی و حقیقی حنظله انجام و توصیه می‌شود اخبار حنظله صرفا از طریق وبسایت رسمی حنظله دنبال شود.سی

خبر شهادت گروه هکری حنظله تکذیب شد.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات؛ به تازگی خبر و تصویری از ۶ شهید بزرگوار جنگ رمضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و برخی محافل خبری مدعی‌اند این شهدا از دانشمندان شهید گروه حنظله بوده‌اند. انتشار این خبر موجی از نگرانی را در بین دوستداران حنظله ایجاد کرده است،

با احترام به روح پاک شهدا، افراد حاضر در این تصویر مطلقا هیچ‌گونه ارتباطی با گروه حنظله ندارند و تاکنون هیچ‌یک از اعضای حنظله با وجود تهدیدهای فراوان شهید یا مجروح نشده‌اند و همه اعضای حنظله در صحت و سلامتی کامل در گمنامی محض مشغول فعالیتند.

به نظر می‌رسد انتشار این گونه اخبار جعلی بی‌شک ارتباط مستقیم با واحد جنگ روانی موساد داشته و با هدف دستاوردسازی جعلی یا مکان‌یابی دقیق اعضای اصلی و حقیقی حنظله انجام و توصیه می‌شود اخبار حنظله صرفا از طریق وبسایت رسمی حنظله دنبال شود.

در روزهای اخیر برخی فعالان مجازی بر ضرورت ورود حنظله به مدیریت بحران ‌های سایبری اخیر در کشورهای محور مقاومت اشاره کرده بودند. با مجاهدت‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان در تیم حنظله، در ۳ سال گذشته بیش از ۱۰۰ دسترسی بسیار بحرانی که رژیم صهیونی در زیرساخت‌های برخی کشورهای منطقه ایجاد کرده بود شناسایی و خنثی و شیوه‌نامه‌هایی هم در این خصوص صادر شده است.

حنظله به ضربات ویرانگر خود تحت رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای تا ریشه‌کنی ظالمان عالم و مبارزه با کفر، شرک و نفاق ادامه می‌دهد و تا انتقام و قصاص خون رهبر شهید و مظلومان فسطین، عراق و یمن به مسیر خود ادامه خواهد داد.