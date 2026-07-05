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تصویر دیدنی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

تصویر خبرگزاری آسوشیتدپرس از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران را می بینید.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۱۹
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960 بازدید
تصویر دیدنی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
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