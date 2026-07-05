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رهبری و روسای قوا
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960
960
بازدید
پ
تصویر دیدنی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
تصویر خبرگزاری آسوشیتدپرس از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران را می بینید.
کد خبر:
۱۳۸۳۰۱۹
تاریخ انتشار:
۱۴ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۳
05 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۳۰۱۹
|
۱۴ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۳
05 July 2026
|
960
بازدید
960
بازدید
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آسوشیتدپرس
رهبرشهید
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