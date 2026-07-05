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کد خبر: ۱۳۸۳۰۱۱
بازدید: ۸۰۹

عکس: صعود مقتدرانه؛ مراکش ۳ کانادا ۰

شیرهای اطلس با درخشش اوناهی و رحیمی، کانادا را در هیوستون شکست دادند و صعودی مقتدرانه را رقم زدند.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی فوتبالی مراکش کانادا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.