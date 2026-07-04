مراکز تعویض پلاک یکشنبه تعطیل شد
به گزارش تابناک، رئیس شمارهگذاری پلیس راهور فراجا گفت: تمامی مراکز تعویض پلاک و شمارهگذاری کشور در ۱۴ تیر تعطیل هستند.
سرهنگ محسن باسره افزود: در پی این تصمیم و به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، تمامی مراکز شمارهگذاری و تعویض پلاک وسایل نقلیه در سراسر کشور در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه تعطیل خواهند بود.
وی ادامه داد: برای تمامی متقاضیانی که پیشتر برای این روز نوبت اینترنتی دریافت کردهاند، پیامک اطلاعرسانی ارسال خواهد شد،لذا از شهروندان محترم درخواست میشود مراجعه به مراکز شمارهگذاری و تعویض پلاک را به زمان اعلامشده موکول کنند..
رئیس شمارهگذاری پلیس راهور فراجا با تأکید بر پیشبینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل برای مراجعان، تصریح کرد: تمامی نوبتهای ثبتشده برای روز آینده، به صورت خودکار به روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه منتقل شده است و متقاضیان میتوانند بدون نیاز به ثبتنام مجدد در سامانه یا پرداخت هرگونه هزینه اضافی، در تاریخ جدید به مرکز انتخابی مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
سرهنگ باسره با اشاره به پیشبینی تمهیدات لازم برای متقاضیان دارای وکالتنامه، خاطرنشان کرد: افرادی که اعتبار وکالتنامه آنان در روز تعطیل (۱۴ تیرماه) به پایان میرسد، هیچگونه نگرانی نداشته باشند. با تمهیدات اتخاذشده از سوی پلیس راهور، خدمات مورد نیاز این دسته از مراجعان در روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه بدون هیچگونه محدودیت ارائه خواهد شد.