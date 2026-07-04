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کد خبر:۱۳۸۲۹۹۳
کد خبر:۱۳۸۲۹۹۳
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نبض خبر

برخورد با عاملین ترور رهبر شهید ارتباطی با مذاکرات ندارد

سیدهادی خامنه‌ای برادر رهبر شهید انقلاب گفت: «هنوز نتوانستم این موضوع را هضم کنم. ما هم آن خبر را مانند دیگر مردم شنیدیم و اطلاع ویژه‌ای نداشتیم؛ در سحر ۱۰ اسفند در حال آماده‌شدن برای خواندن نماز صبح بودیم که این خبر وحشتناک را شنیدیم‌. این اتفاقی بسیار بی‌سابقه در جهان بود و هنوز معلوم‌ نیست که ما چگونه باید با عاملین آن برخورد کنیم. این مسأله ارتباطی با مذاکرات ندارد و حتما باید برخورد لازم صورت گیرد.» اظهارات هادی خامنه‌ای را می‌بینید و می‌شنوید.
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