عادل فردوسی‌پور درباره حرف‌های امیر قلعه نویی و مهدی تاج درباره عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: «تشویق نروژی را متوجه نمی‌شم. جشن برای تیم بدون برد و بدون دستاورد! چرا هیچکس از فدراسیون و کادرفنی عذرخواهی نکرد؟» اظهارات فردوسی پور که واکنش برانگیز شده را می‌بینید و می‌َشنوید.