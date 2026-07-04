سوت
کنایههای سنگین فردوسیپور به قلعه نویی و تاج
عادل فردوسیپور درباره حرفهای امیر قلعه نویی و مهدی تاج درباره عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: «تشویق نروژی را متوجه نمیشم. جشن برای تیم بدون برد و بدون دستاورد! چرا هیچکس از فدراسیون و کادرفنی عذرخواهی نکرد؟» اظهارات فردوسی پور که واکنش برانگیز شده را میبینید و میَشنوید.
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برچسبها:سوت عادل فردوسی پور امیر قلعه نویی تیمملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶
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با توجه به شرایط تیم ملی نتایج خیلی خیلی هم عالی بود.عادل دیگه داره بوی سوختگی میاد .آی بریز همون جا
کوثری را میشناسی؟گفت در صدا و سیما همه کمک کردن که فردوسی پور بیاد بالا،به قیمت حذف بقیه!!لطفا ادای طلبکاران را در نیار
از کیروش عذرخواهی نخواستی ولی از امیر انتظار داری؟
یک بام و دو هوا اینجاست
یک بام و دو هوا اینجاست
زمانی که گزارش می کرد تو تلویزیون وقتی به ارژانتین باختیم به احترام تیم کی روش کلاه از سر بر می داشت اقای کیروشی پور
یک میلیون دلار دستمزد فقط برای قلعه نویی! انتظار داری عذر خواهی بکنه؟
نتایج تیم ملی قابل قبول است تیم ملی در هر سه بازی با گل آفساید از پیروزی به تساوی رسید شرایط میزبانی امریکا و مکزیک فرایند استراحت و ریکاوری تیم ملی را سخت کرده بود متاسفانه فردوسی پور خواهان شکست و تحقیر تیم ملی است و به هر طریق ممکن ایران را در نگاه مخاطب حقیر و شکست خورده و سرزمینی سرشار از یاس و ناامیدی نشان بدهد