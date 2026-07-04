En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1185
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۲۹۸۹
کد خبر:۱۳۸۲۹۸۹
2223 بازدید
نظرات: ۹
سوت

کنایه‌های سنگین فردوسی‌پور به قلعه نویی و تاج

عادل فردوسی‌پور درباره حرف‌های امیر قلعه نویی و مهدی تاج درباره عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: «تشویق نروژی را متوجه نمی‌شم. جشن برای تیم بدون برد و بدون دستاورد! چرا هیچکس از فدراسیون و کادرفنی عذرخواهی نکرد؟» اظهارات فردوسی پور که واکنش برانگیز شده را می‌بینید و می‌َشنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت عادل فردوسی پور امیر قلعه نویی تیم‌ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
اشک‌های رامین رضاییان و بهت قلعه نویی را ببینید
خلاصه بازی فرانسه 3 - سوئد 0
حرف‌های قابل تامل قلعه‌نویی پس از تساوی مقابل مصر
تعابیر قابل تامل بیرانوند پس از درخشش مقابل بلژیک
احتمال تغییر در ترکیب تیم ملی ایران مقابل مصر
پاسخ صریح قلعه نویی به شیطنت‌های غیر اخلاقی فیفا
فریاد حمایت از تیم ملی در هتل المپیک سیاتل
پاسخ قلعه نویی به عدم حضور سردار آزمون در جام جهانی
غفلت سعید از قانون جدید؛ فریاد قلعه‌نویی بر سر عزت‌اللهی
اشتباه عجیب فدراسیون در حمایت از قلعه‌نویی! + عکس
قدردانی ایرانیان از علیرضا بیرانوند در لس آنجلس
«علی» دوباره در نشست خبری قلعه نویی!
بازتاب نماز خواندن بازیکنان در حاشیه جام‌جهانی
متن حماسی که در اتاق بازیکنان تیم فوتبال ایران نصب شد
استدلال عجیب قلعه نویی و شوکه شدن فردوسی پور
گوشه‌ای از واکنش‌های قلعه‌نویی در کنار زمین
چرخش شگفت انگیز اینترنشنال پس از عملکرد تیم ملی فوتبال!
تصاویر دیدنی تماشاگران از بازی ایران و بلژیک
حرف‌های حسرت بار طارمی پس از بازی بلژیک
بوسه مهدی طارمی در بازی بلژیک که دیده نشد
تمسخر ساعت رولکس قلعه‌نویی توسط فردوسی‌پور
ماجرای احساسی در اتوبوس تیم‌ملی فوتبال ایران
اعتراض کمدین آمریکایی به ویزای یک روزه بازیکنان ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
4
پاسخ
با توجه به شرایط تیم ملی نتایج خیلی خیلی هم عالی بود.عادل دیگه داره بوی سوختگی میاد .آی بریز همون جا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
3
پاسخ
کوثری را میشناسی؟گفت در صدا و سیما همه کمک کردن که فردوسی پور بیاد بالا،به قیمت حذف بقیه!!لطفا ادای طلبکاران را در نیار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
5
پاسخ
یکی به این بدبخت که عقده داره توجه بکنه. لطفا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
4
پاسخ
کاش یه دو تا کنایه سبکم به عمو ترامپ میزدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
2
پاسخ
از کی‌روش عذرخواهی نخواستی ولی از امیر انتظار داری؟
یک بام و دو هوا اینجاست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
3
پاسخ
زمانی که گزارش می کرد تو تلویزیون وقتی به ارژانتین باختیم به احترام تیم کی روش کلاه از سر بر می داشت اقای کیروشی پور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
4
1
پاسخ
خب راست گفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
1
پاسخ
یک میلیون دلار دستمزد فقط برای قلعه نویی! انتظار داری عذر خواهی بکنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
2
3
پاسخ
نتایج تیم ملی قابل قبول است تیم ملی در هر سه بازی با گل آفساید از پیروزی به تساوی رسید شرایط میزبانی امریکا و مکزیک فرایند استراحت و ریکاوری تیم ملی را سخت کرده بود متاسفانه فردوسی پور خواهان شکست و تحقیر تیم ملی است و به هر طریق ممکن ایران را در نگاه مخاطب حقیر و شکست خورده و سرزمینی سرشار از یاس و ناامیدی نشان بدهد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل